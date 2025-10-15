مدیرعامل آب منطقه ای قم گفت: فرونشست در کمین دشت های استان است که در برخی موارد به داخل شهر قم هم رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد احمدی جبلی در جمع تشکل های مردم نهاد آب و محیط زیست این استان گفت: در صورت عدم مراقبت از برداشت‌های غیر مجاز، در ۱۰ سال آینده برخی از آبخوان های قم به طور کامل تخلیه خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای قم گفت: بر اثر برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی، مرگ خاموش زمین یا همان فرونشست در اکثر استان‌های کشور رخ داده که عدم مدیریت موضوع باعث کاهش رتبه ایران در رتبه بندی جهانی مدیریت منابع آب به ۱۳۲ از بین ۱۳۳ کشور جهان شده‌است.

احمدی جبلی افزود: این فرونشست ها منجربه تخلیه سرزمین، از دست رفتن حاصلخیزی زمین‌ها، آسیب جدی به زیرساخت هایی همچون راه ها، خطوط ریلی، دکل های فشار قوی برق و غیره خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای قم با بیان اینکه نسبت به حفظ و صیانت از منابع آب بی توجهی شده است گفت: از الزامات مدیریت منابع آب در استان، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بخش های مختلف مصرف و همچنین تقویت مشارکت بهره برداران (به خصوص کشاورزان) در مدیریت مصرف است. کشاورز ما باید بداند برای حفظ سرمایه خود، بجای رقابت در مصرف، مراقبت در مصرف را تمرین کند.

منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم