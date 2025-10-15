باشگاه خبرنگاران جوان - گوگل در حال راهاندازی ویژگی جدیدی است که با استفاده از هوش مصنوعی، برنامهریزی جلسات را برای کاربران «جیمیل» (Gmail) با تقویم گوگل آسانتر میکند.
به نقل از تک کرانچ، این شرکت روز سهشنبه ویژگی «Help me schedule» را که مبتنی بر هوش مصنوعی «جمینای» (Gemini) است، راهاندازی کرد. این ویژگی، زمانهای ایدهآل برای جلسات را براساس تقویم مشخص میکند و سپس آنها را به شخصی که کاربر برای تنظیم جلسه به او ایمیل میزند، نمایش میدهد.
گوگل خاطرنشان کرد که ویژگی جدید برای جلسات دو نفره طراحی شده است، نه برای جلساتی که چندین مخاطب دارند یا جلسات گروهی هستند.
راهاندازی این ویژگی جدید در بحبوحه انبوهی از رونماییها در «Google Workspace» صورت میگیرد که بر تزریق عمیقتر هوش مصنوعی به فناوریهای روزمره کاربران تمرکز دارند. این رونماییها شامل معرفی جدیدترین مدل ویرایش تصویر گوگل موسوم به «نانو بنانا» (Nano Banana) و ویژگیهای جمینای در «گوگل اسلایدز» (Google Slides)، فناوریهایی برای به اشتراکگذاری دستیارهای هوش مصنوعی سفارشی به نام «جمز» (Gems) با سایر اعضای گروه، فرمتهای جدید در «نوتبوکالام» (NotebookLM)، فناوریهای ویدئویی بهبودیافته هوش مصنوعی در «گوگل ویدز» (Google Vids) و موارد دیگر هستند.
کاربران برای استفاده از گزینه زمانبندی جلسات باید روی ویژگی جدید Help me schedule که زیر صفحه نوشتن پیام در جیمیل ظاهر میشود، کلیک کنند. پس از آن، مجموعهای از بازههای زمانی در دسترس به نمایش درمیآیند. کاربران میتوانند روی دکمه ویرایش کلیک کنند تا برخی از گزینهها را تغییر دهند یا حذف کنند. سپس، کاربر بازههای زمانی را در ایمیل خود وارد میکند و طبق معمول برای گیرنده میفرستد. وقتی گیرنده زمانی را انتخاب کند که برای او مناسب باشد، دعوتنامه به طور خودکار در تقویم گوگل هر دو نفر ظاهر میشود.
اگرچه چندین دستیار جلسه و فناوری برنامهریزی خودکار مانند «Calendly»»، «Doodle»، «Zoom»، «HubSpot» در حال حاضر در بازار وجود دارد، اما گوگل خاطرنشان کرده است که ویژگی جدید آن از هوش مصنوعی جمینای برای استفاده از متن ایمیل هنگام ارائه پیشنهادات جلسه استفاده میکند. به عنوان مثال، اگر کسی در ایمیل بنویسد که میخواهد یک بازه زمانی ۳۰ دقیقهای را برای جلسه بعدی رزرو کند، دستیار جلسه فقط بازههای زمانی نیم ساعته پیش از پایان هفته آینده را که با برنامه او مطابقت دارند، پیشنهاد میدهد.
گوگل پیشتر قابلیت برنامهریزی قرار ملاقات را در تقویم گوگل ارائه داده بود، اما این قابلیت با جیمیل ادغام نشده بود و از هوش مصنوعی نیز استفاده نمیکرد.
گوگل روز سهشنبه بهطور جداگانه یکی دیگر از ویژگیهای Workplace را بهروزرسانی و خاطرنشان کرد که یادآوریهای Google Keep اکنون بهطور خودکار در Google Tasks ذخیره میشوند.
منبع: ایسنا