باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی خادم آستانه سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی در نخستین نکوداشت ملی گیاهپزشکان منابع طبیعی گفت: دفتر حفاظت و حمایت، محوریت بحث گیاهپزشکی را در سه زیستبوم اصلی جنگلی، مرتعی و بیابانی که در حوزه سازمان منابع طبیعی قرار گرفتهاند، بر عهده دارد.
وی با اشاره به حساسیتهای فزاینده نسبت به مسائل گیاهپزشکی در وضعیت تغییر اقلیم، افزود: باید بدانیم که اگر به واسطه وجود گرد و غبار، درختان بلوط ما ضعیف شوند، بلافاصله باعث هجوم آفات ثانویه خواهد شد که قاعدتا تاثیرشان عمیقتر است.
خادم خواستار مدیریت دقیق و همگام با طبیعت شد تا از آسیبهای جدی و طغیانهای خطرناکی که در گذشته شاهد بودهایم، جلوگیری شود.
وی بر اهمیت رصد و پیشآگاهیهای درست و دقیق در مبارزه با آفات تأکید کرد و گفت: این موضوع در دستور کار گیاهپزشکان استانی قرار دارد.
اینمقاممسئول با اشاره به اهمیت کنترل آلودگی از همان ابتدا، بر لزوم نظارت دقیق بر نهالستانها و خزانهها تأکید کرد تا نهالهایی تولید نشود که منشا آلودگی باشند و به عرصه اصلی سرزمین آسیب بزنند.
سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی ادامه داد: آفات عمومی که به بخش کشاورزی و منابع طبیعی آسیب میزنند و آفات کلیدی تخصصی حوزه منابع طبیعی را مهم دانست و بر لزوم آگاهسازی و توجیه جنگلنشینان، بومیان محلی، مشارکتکنندگان در حفاظت و همیاران طبیعت تأکید کرد.
وی گفت: همه این عزیزان باید دست به دست هم بدهند و در پیشآگاهی و آگاهسازی آفات و بیماریها به ما کمک کنند تا خدای نکرده به مراحل طغیان نرسد.
خادم آستانه مرحله نهایی را کنترل بیماریها و آفات دانست و افزود: در کنترل عمدتاً سعی میکنیم از مواد کمخطر استفاده شود، موادی که به محیط زیست و سایر گونههای مفید آسیبی نزند و کمترین خطر را برای طبیعت داشته باشد.
وی هدف اصلی را مهار کردن آفت و جلوگیری از طغیان و افزایش جمعیت عنوان کرد تا چرخه توالی حیاتی زیستبومها دچار مشکل نشود.
خادم حل مشکلات مربوط به اعتبارات، تجهیزات و امکانات حوزه گیاهپزشکی و همچنین کمبود نیروی متخصص در استانها را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد که با رفع این موارد، اهداف اصلی حوزه حفاظت بهتر محقق گردد.