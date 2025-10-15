سرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال انگلیس به ستایش از هری کین پرداخت و درباره ستاره تیمش گفت: «او در صدر فهرست بهترین مهاجمانی است که مربی‌شان بوده‌ام. او از نظر ذهنی و فیزیکی در شرایط عالی است و کاملا به خودش اعتماد دارد.»

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال انگلیس با پیروزی برابر لتونی نخستین تیم اروپایی راه‌یافته به جام جهانی لقب گرفت. مردان توماس توخل سه‌شنبه‌شب (۲۲ مهر) در جریان دور هشتم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره سبز با نمایش برترشان در ریگا، لتونی را با نتیجه پرگل پنج بر صفر شکست دادند. هری کین (۲ گل) و آنتونی گوردون، ابره‌چی ازه و گل به خودی بازیکن لتونی باعث راهیابی انگلیس به جام جهانی ۲۰۲۶ شدند. انگلیس با هجده امتیاز به عنوان صدرنشین، قاطعانه مسافر جام جهانی شد.

توماس توخل در نشست خبری پایان بازی گفت: جو بسیار شگفت‌انگیز بود. در رختکن حال و هوای شادی حاکم بود. همه چیز کاملاً متفاوت است، چون ما رویای رفتن به آمریکا را داشتیم و حالا با عملکردی درخشان و نتیجه‌ای عالی به آن رسیدیم. من بسیار خوشحالم.

او اضافه کرد: ما تیمی کنترل‌کننده و تشنه پیروزی هستیم. توپ را خیلی در نیمه زمین حریف پس می‌گیریم و با سبک بازی فیزیکی قوی و پرفشار در تمام نقاط زمین بازی می‌کنیم. همه بازیکنان در این ایده مشارکت دارند، چون نمی‌توانید بدون تعهد کامل چنین فشاری را وارد کنید. بازیکنان در بالاترین سطح تمرین می‌کنند. تیم بسیار متحد و آموزش‌دادن به آنها لذتبخش است. گام به گام در مسیر درست پیش می‌رویم.

توخل درباره هواداران نیز گفت: در نیمه اول چند فریاد مسخره‌آمیز شنیدم، اما اشکالی ندارد. حمایت هواداران از آغاز تا پایان عالی بود.

این سرمربی آلمانی در پایان به ستایش از هری کین پرداخت و ستاره تیمش را اینگونه ستود: «او در صدر فهرست بهترین مهاجمانی است که مربی‌شان بوده‌ام. او از نظر ذهنی و فیزیکی در شرایط عالی است و کاملا به خودش اعتماد دارد.»

