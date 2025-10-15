باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم و در رده های سنی ۱۲ تا ۱۶ سال از فردا (پنجشنبه)با حضور برترین استعدادهای ورزشی کشور به میزبانی استان گیلان و شهرستان رشت برگزار خواهد شد.
این در حالی است که مسابقات روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم مهرماه به میزبانی استان گیلان و شهرستان رشت برگزار میشود.
این رقابتها فرصتی مهم برای کشف استعدادهای نوظهور و پشتوانهسازی تیمهای ملی اسکیت در رشته اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم محسوب میشود.