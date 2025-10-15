هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر در رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم از فردا در گیلان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم و در رده های سنی ۱۲ تا ۱۶ سال از فردا (پنجشنبه)با حضور برترین استعدادهای ورزشی کشور به میزبانی استان گیلان و شهرستان رشت برگزار خواهد شد.

این در حالی است  که مسابقات روز‌های بیست و چهارم و بیست و پنجم مهرماه به میزبانی استان گیلان و شهرستان رشت برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها فرصتی مهم برای کشف استعدادهای نوظهور و پشتوانه‌سازی تیم‌های ملی اسکیت در رشته اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم محسوب می‌شود.

میزبانی گیلان در المپیاد استعدادهای برتر اینلاین فری استایلالمپیاد استعدادهای برتر اینلاین فری استایل

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، مسابقات فری استایل
خبرهای مرتبط
هنرجو: قرعه ما سخت بود و سطح مسابقات بالا؛ برخی انتقاد‌ها فاقد پشتوانه است
سواری: روند مدال‌آوری اسکیت ایران را در چنگدو ادامه می‌دهیم
بازی‌های جهانی چنگدو؛
شمارش معکوس برای آغاز رقابت ۴ ملی پوش اسکیت ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد/ حذف شاگردان کی روش و حضور امارات در پلی آف
عربستان هشتمین نماینده آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
بافانا بافانا پس از ۱۶ سال به جام جهانی برگشت/ نیجریه راهی پلی آف شد
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
آخرین اخبار
تاجرنیا: ورزشگاه امام رضا مشکلی برای میزبانی از داربی ندارد
دبیرکل انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی وارد ایران شد
مسابقات فوتسال کافا به سال ۲۰۲۶ موکول شد
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
به نقش کلیدی خود در اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی عمل کنید
پیام رئیس فدراسیون نابینایان در روز جهانی عصای سفید
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
سرمربی تانزانیا: شکست مقابل ایران طبیعی بود، اما تیمم آینده‌دار است
جای خالی مدال جهانی در ویترین افتخارات «مبینا نعمت زاده»
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
صعود سنگال و ساحل‌عاج به جام جهانی ۲۰۲۶
بردن تیم ۱۰۷ دنیا برای تاج و قلعه نویی افتخار است/ آبروی تیم ملی ایران در جام جهانی می‌رود
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
عربستان هشتمین نماینده آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶
بافانا بافانا پس از ۱۶ سال به جام جهانی برگشت/ نیجریه راهی پلی آف شد
قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد/ حذف شاگردان کی روش و حضور امارات در پلی آف
طارمی: دوست دارم با برزیل در جام جهانی همگروه شویم
حسین زاده: خیلی از بازیکنان ما اشتباه دارند
برد ارزشمندی مقابل تانزانیا کسب کردیم/ لیست نهایی تیم ملی از فیفا دی بعدی مشخص می‌شود
محک خوبی برابر تانزانیا خوردیم/ بازی‌های سنگینی در فیفادی بعدی خواهیم داشت
پیروزی ۲ گله شاگردان قلعه‌نویی مقابل تیم ۲ میلیون یورویی/ محک سختی برابر تانزانیا نبود!
پایان مسابقات نجات غریق قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی البرز
پیروزی نماینده ایران در مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند
بازگشت اوریه و مدافع ملی‌پوش به تمرینات پرسپولیس