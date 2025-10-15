باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسن وحید معاون آبخیزداری و آبخوانداری جنگل ها و آبخیزداری کشور در نخستین نکوداشت ملی گیاه پزشکان منابع طبیعی گفت: در حال حاضر کشور مانند سایر کشورها از جمله همسایگان دچار تغییر اقلیم و خشکسالی شده است که تاثیر مستقیم بر زیستگاهها و عرصههای طبیعی دارد.
به گفته وی، امروز گونههای جنگلی، مراتع، بیشه زارها با شرایطی مواجه هستند که برای خنثی کردن تاثیرات منفی آن باید این عرصهها را با شرایط فعلی سازگار کرد.
وحید ادامه داد: این اقدامات در سطح وسیع کشور با توجه به شرایطی که داریم اگر نگوییم غیرممکن است بسیار سخت خواهد بود. به عنوان مثال، طی بازدیدی که با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از جنگلهای زاگرس داشتیم، در مبارزه با جوانه خوار بلوط در پایین دست امکان مبارزه شیمیایی وجود داشت، اما در بالادست حتی با پهپاد امکان سمپاشی وجود نداشت.
معاون آبخیزداری سازمان جنگل هابا تاکید بر توجه به دلیل بروز آفات، بیان کرد: وقتی در زیراشکوب زمین شخم و کشاورزی میشود جنگل آسیب میبیند چرا که پایه درختان سست شده و باعث زوال میشود. با سست شدن درختان آفات نباتی خود را در این گیاهان خود را بیشتر نشان میدهند. بنابراین، ما برای مبارزه درست باید این عوامل را درست شناسایی کنیم تا برنامهریزیها با خطای کمتر تدوین شوند.
وحید با اشاره به برخی صدور مجوزها بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژی طبیعت، افزود: این نوع عملکردها شرایط زیستی گیاهان را بهم میزند.
معاون آبخیزداری و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه سخنان خود به سدسازی پرداخت و گفت: در برخی مناطق سدسازی شاید مفید بوده باشد، اما این سدها در بالادست عرصهها بدون پرداخت حقابه چه عرصههای جنگلی و چه مراتع و بیابانها سبب خشکیدگی گیاهان در این مناطق میشود. در ادامه معضل گرد و غبار پیش میآید که زمینه ساز بروز و شیوع آفات مختلف نباتی میشود.
به گفته وی، در بالادست سد زدیم گیاهان بدون آب ماندند در پایین دست چاه زدیم و استفاده از آب سفرههای زیرزمینی، دشتها و مراتع دچار مشکل شدند.
وحید با بیان اینکه ملخ و آفت سن همیشه در طبیعت وجود دارند، گفت: وفتی پوشش گیاهی برای تغذیه آنها وجود نداشته باشد به سوی جنگلها، اراضی کشاورزی و... هجوم میبرند چون زیستگاه آنها را بهم زدهایم.
وی در منابع طبیعی با تاکید بر تغییر نگاه در حفاظت از عرصههای طبیعی، تصریح کرد: ما باید بیماریها و کلونیهای آنها را در کشورهای دیگر و حرکت آنها به سمت کشور رصد کنیم تا بتوانیم با اطلاعرسانی به موقع درست مدیریت کنیم.