معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها گفت: کشور مانند سایر کشور‌ها از جمله همسایگان دچار تغییر اقلیم و خشکسالی شده است که تاثیر مستقیم بر زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  حسن وحید معاون آبخیزداری و آبخوانداری جنگل ها و آبخیزداری کشور در نخستین نکوداشت ملی گیاه پزشکان منابع طبیعی گفت: در حال حاضر کشور مانند سایر کشورها از جمله همسایگان دچار تغییر اقلیم و خشکسالی شده است که تاثیر مستقیم بر زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی دارد.

به گفته وی، امروز گونه‌های جنگلی، مراتع، بیشه زارها با شرایطی مواجه هستند که برای خنثی کردن تاثیرات منفی آن باید این عرصه‌ها را با شرایط فعلی سازگار کرد.

وحید ادامه داد: این اقدامات در سطح وسیع کشور با توجه به شرایطی که داریم اگر نگوییم غیرممکن است بسیار سخت خواهد بود. به عنوان مثال، طی بازدیدی که با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از جنگل‌های زاگرس داشتیم، در مبارزه با جوانه خوار بلوط در پایین دست امکان مبارزه شیمیایی وجود داشت، اما در بالادست حتی با پهپاد امکان سمپاشی وجود نداشت.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل هابا تاکید بر توجه به دلیل بروز آفات، بیان کرد: وقتی در زیراشکوب زمین شخم و کشاورزی می‌شود جنگل آسیب می‌بیند چرا که پایه درختان سست شده و باعث زوال می‌شود. با سست شدن درختان آفات نباتی خود را در این گیاهان خود را بیشتر نشان می‌دهند. بنابراین، ما برای مبارزه درست باید این عوامل را درست شناسایی کنیم تا برنامه‌ریزی‌ها با خطای کمتر تدوین شوند.

وحید با اشاره به برخی صدور مجوزها بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژی طبیعت، افزود: این نوع عملکردها شرایط زیستی گیاهان را بهم می‌زند.

معاون آبخیزداری و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه سخنان خود به سدسازی پرداخت و گفت: در برخی مناطق سدسازی شاید مفید بوده باشد، اما این سدها در بالادست عرصه‌ها بدون پرداخت حقابه چه عرصه‌های جنگلی و چه مراتع و بیابان‌ها سبب خشکیدگی گیاهان در این مناطق می‌شود. در ادامه معضل گرد و غبار پیش می‌آید که زمینه ساز بروز و شیوع آفات مختلف نباتی می‌شود.

به گفته وی، در بالادست سد زدیم گیاهان بدون آب ماندند در پایین دست چاه زدیم و استفاده از آب‌ سفره‌های زیرزمینی، دشت‌ها و مراتع دچار مشکل شدند.

وحید با بیان اینکه ملخ و آفت سن همیشه در طبیعت وجود دارند، گفت: وفتی پوشش گیاهی برای تغذیه آنها وجود نداشته باشد به سوی جنگل‌ها، اراضی کشاورزی و... هجوم می‌برند چون زیستگاه آنها را بهم زده‌ایم.

وی در منابع طبیعی با تاکید بر تغییر نگاه در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تصریح کرد: ما باید بیماری‌ها و کلونی‌های آنها را در کشورهای دیگر و حرکت آنها به سمت کشور رصد کنیم تا بتوانیم با اطلاع‌رسانی به موقع درست مدیریت کنیم.

برچسب ها: گونه های جنگلی ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
۸۳ درصد عرصه‌های کشور مربوط منابع طبیعی است+ فیلم
استفاده بیش از ۳۰۰ هزار واحد دامی از مراتع برای چرای دام
هشدار؛ 40هزار هکتار از رویشگاه های شمشاد خشک شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
تلاش برای اتصال به شبکه برق روسیه از طریق جمهوری آذربایجان
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
حضور ایران در مجمع بین اللمللی سرمایه گذاران تاجیکستان
دولت تمام قد در حال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
آخرین اخبار
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت گرم گوساله تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزارتومان است
عقب ماندگی از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
فعال‌سازی پتانسیل‌های معادن طلا و مس در شمال غرب کشور
بازار مکلف به رعایت قیمت مصوب مرغ است
دولت تمام قد در حال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از اول آبان
گرد و غبار و هجوم آفات نباتی تهدید جدی برای عرصه های جنگلی
خرید تضمینی پیاز و عرضه زعفران در بورس
ریزش بیش از ۴۱ هزار واحدی/ شاخص کل بورس ارتفاع ۳ میلیون واحد را از دست داد
سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود
یکپارچه‌سازی استراتژی‌های صنعتی در جهت افزایش تاب آوری صنایع
سدسازی در بالادست عرصه‌ها عاملی برای خشکیدگی گیاهان
حضور ایران در مجمع بین اللمللی سرمایه گذاران تاجیکستان
۸۳ درصد عرصه‌های کشور مربوط منابع طبیعی است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
هیچ محدودیتی در شبکه برق تهران وجود ندارد
تلاش برای اتصال به شبکه برق روسیه از طریق جمهوری آذربایجان
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد
زمستان با انضباط انرژی؛ الزام ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز