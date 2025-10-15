باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فعالسازی مکانیسم ماشه بار دیگر به ما یادآوری کرد که نباید امیدی به کشورهای غربی و آمریکا داشته باشیم. لازم است گسترش روابط با کشورهای دوست مانند روسیه و چین در دستور کار باشد و از ظرفیت همسایگان، گروههایی مانند بریکس، شانگهای و... بهره ببریم. وزارت اقتصاد این رویکرد را در دستور کار قرار داده است که به زعم بسیاری از کارشناسان اقدام مناسب و گام رو به جلویی محسوب میشود.
قرار است وزیر اقتصاد در رأس یک هیئت در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان شرکت کند. از آنجائیکه این اولین حضور وزیر اقتصاد در یک مجمع بینالمللی سرمایهگذاری است، اهمیت زیادی دارد.
به زعم کارشناسان، سیاست صحیح این است که به سمت افزایش تعاملات با کشورهای دوست و همسایه برویم و از تمامی ظرفیتها در این زمینه استفاده کنیم. در همین راستا، جذب سرمایهگذاری خارجی برای پروژههای صنعتی کشور از میان این کشورها اهمیت زیادی دارد.
مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که تمام دنیا به کشورهای غربی خلاصه نمیشوند و ما باید سیاست خود را در راستای افزایش تعاملات با کشورهای دوست و همسایه متمرکز کنیم. به نحوی که زمینه برای افزایش روابط در حوزههای مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... به وجود بیاید.
محمدرسول شیخیزاده، نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که استفاده از ظرفیت کشورهای هم مرز با ما از اهمیت بالایی برخوردار است و افزایش تعاملات با همسایگان میتواند اثرگذاری بالایی در افزایش همگرایی داشته باشد، تصریح کرد: در سایه افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه منافع دو طرف تأمین میشود و زمینه برای گسترش روابط در بخشهای دیگر به وجود میآید. گسترش روابط با کشورهایی که اشتراکات فرهنگی و تمدنی با آنها داریم میتواند کمککننده باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که مکانیسم ماشه فعال شده و دشمن درصدد به انزوا کشاندن کشورمان است، افزایش تعاملات با کشورهای منطقه و همسایه مهم است. مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان میتواند بستر مناسبی برای تلاش به منظور افزایش این تعاملات باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش تعاملات با کشورهای همسایه در جهت تأمین منافع ملی، اولویت سیاست خارجی کشور است. در شرایط فعلی که غرب و آمریکا تلاش دارد از ابزار تحریم علیه کشورمان به صورت حداکثری بهره ببرد، افزایش رفت و آمدها به کشورهای دیگر و شرکت در نشستهای بینالمللی سرمایهگذاری میتواند کمککننده باشد.
شیخیزاده گفت: خنثیسازی تلاش غرب و آمریکا برای به انزوا کشاندن کشورمان از نتایج مهم به اجرا گذاشتن یک سیاست خارجی فعال در حوزه اقتصادی است. شرکت وزیر اقتصاد در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
وی ادامه داد: حضور وزیر اقتصاد در مجمع بینالمللی سرمایهگذاران تاجیکستان و افزایش تعاملات با کشورهای دوست، همسایه و منطقه نشان میدهد که تهران به دنبال تعامل با دیگران است و از افزایش روابط در حوزههای مختلف از جمله در حوزه اقتصادی مبتنی بر سیاست تقویت روابط دوجانبه و منفعتزا استقبال میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جذب سرمایه خارجی بیش از ۶۵۰ میلیون دلاری پس از فعالسازی مکانیسم ماشه نشان میدهد که با وجود تحریمها امکان برقراری ارتباط و تعامل اقتصادی وجود دارد و همه چیز به مکانیسم ماشه گره نخورده است.
شیخیزاده گفت: افزایش تعاملات اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها این پیام را به دنیا مخابره میکند که وقتی ارتباط بر مبنای احترام متقابل و تأمین منافع دو طرف باشد، ایران آمادگی گسترش روابط را دارد و از برقراری ارتباط موثر با دیگران استقبال میکند.
وی ادامه داد: ما با اکثر کشورهای همسایه و منطقه روابط خوبی داریم و با استفاده از بسترهایی مانند مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان میتوانیم به تقویت این روابط مبادرت کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش سرمایهگذاری خارجی به معنی ورود ارز به کشور است. در شرایطی که آمریکا و غرب در تلاش هستند جلوی این کار را بگیرند و به مشکلات اقتصادی از جمله تورم دامن بزنند، جذب سرمایه خارجی برای پروژههای صنعتی کشور اهمیت زیادی دارد.
شیخیزاده گفت: جذب سرمایه خارجی میتواند در شرایط فعلی به تقویت چرخه پولی و مالی کشور بپردازد و زمینه را برای پیشبرد پروژههای صنعتی بزرگ فراهم کند. هر چقدر تلاشهای وزارت اقتصاد در راستای افزایش تعاملات با کشورهای دوست، منطقه و همسایه و جذب سرمایه خارجی باشد، منفعت بیشتری برایمان دارد.