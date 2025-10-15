آمریکا اعلام کرد که ویزای ۶ تبعه خارجی از کشور‌های مختلف را به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ترور چارلی کرک، باطل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ویزای ورود ۶ تبعه خارجی را به دلیل اظهارنظرهایشان در شبکه‌های اجتماعی درباره ترور چارلی کرک ، فعال راست‌گرا لغو کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر کرد، گفت: «آمریکا موظف نیست میزبان خارجی‌هایی باشد که برای آمریکایی‌ها آرزوی مرگ می‌کنند». این وزارتخانه افزود که «به شناسایی دارندگان ویزا‌هایی که ترور شنیع چارلی کرک را جشن گرفته‌اند، ادامه می‌دهد.»

این وزارتخانه مجموعه‌ای از پست‌ها را در این پلتفرم منتشر کرد که شامل شش مثال از خارجی‌هایی بود که به گفته آن دیگر در آمریکا مورد استقبال نیستند و اشاره کرد که آنها از آرژانتین، برزیل، آلمان، مکزیک، پاراگوئه و آفریقای جنوبی بوده‌اند.

نام این افراد ذکر نشد، اما اسکرین‌شات‌های پیوست شده به پست‌ها امکان شناسایی دو نفر را فراهم کرد که یکی از آنها هدف حملات لفظی محافظه‌کاران در ایکس قرار گرفته بود. در یکی از نظرات منتشر شده آمده بود: «چارلی کرک به عنوان یک قهرمان به یاد آورده نخواهد شد. او برای پوشش دادن یک جنبش از ته مانده‌های ملی‌گرایان سفیدپوست استفاده می‌شد!»

این مجموعه با بیانیه‌ای دیگر به پایان رسید که در آن وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که دونالد ترامپ و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور «از مرزها، فرهنگ و شهروندان آمریکا با اجرای قوانین مهاجرت دفاع خواهند کرد.»

ماه گذشته، کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست تا پست‌هایی را که از کرک انتقاد می‌کنند، برای این وزارتخانه ارسال کنند و گفت که از دیدن برخی که این حادثه را ستایش یا توجیه می‌کنند یا از آن کم‌اهمیت جلوه می‌دهند منزجر است، و تاکید کرد که به کنسول‌های آمریکا دستور داده تا اقدامات مناسب را انجام دهند.

دولت آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای شناسایی و اخراج هزاران دانشجوی خارجی که آنها را به شرکت در ناآرامی‌هایی در قالب اعتراضات علیه کشتار جمعی غیرنظامیان فلسطینی در غزه توسط ارتش اسرائیل متهم می‌کند، تشدید کرده است. همچنین از مسافران خارجی خواسته شده است که حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را برای بررسی قبل از اجازه ورود به کشور، افشا کنند.

در یک زمینه مرتبط، دولت آمریکا سفیر آفریقای جنوبی در آمریکا را به دلیل اظهاراتی که ترامپ را مورد انتقاد قرار داده بود، اخراج کرد و ویزای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را لغو کرد، و همچنین ویزای گروه موسیقی انگلیسی  باب فایَلان (Bob Dylan) را نیز باطل کرد.

دولت آمریکا اعلام کرده است که در حال بررسی وضعیت بیش از ۵۵ میلیون نفر از دارندگان ویزای ورود به آمریکا است تا از میزان پایبندی آنها به معیار‌های آمریکایی اطمینان حاصل کند. گروه‌های حقوق مدنی این اقدامات را مورد انتقاد قرار داده و آن را نقض آشکار حمایت قانون اساسی از آزادی بیان توصیف کرده‌اند و تاکید می‌کنند که این حمایت شامل همه افراد حاضر در خاک آمریکا، و نه فقط شهروندان، می‌شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: تیراندازی در آمریکا ، ویزای آمریکا
