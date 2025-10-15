شرکت سامسونگ، هدست «اندروید XR» خود را در رویداد «گلکسی» در تاریخ ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) معرفی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سامسونگ در پاییز امسال با رویداد دیگری که آن را «Worlds Wide Open» نامیده است، به صحنه بازمی‌گردد.

این شرکت اعلام کرده که از این فرصت برای رونمایی رسمی از هدست «اندروید XR» خود که درون این شرکت با نام «پروژه موهان» (Project Moohan) شناخته می‌شود، استفاده خواهد کرد.

این رویداد که به صورت زنده پخش خواهد شد، روز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (بامداد ۳۰ مهر ۱۴۰۴)، ساعت ۱۰ شب به وقت آمریکا (۰۵:۳۰ بامداد چهارشنبه) برگزار می‌شود و می‌توان آن را در وب‌سایت سامسونگ یا کانال یوتیوب این شرکت تماشا کرد.

شاید سامسونگ پیش از این برنامه داشت که در این تاریخ رویدادی را برگزار کند، اما ممکن است پس از افشای جزئیات قابل توجه از «پروژه موهان» در هفته گذشته، این شرکت مجبور به این کار شده باشد.

طبق این افشاگری‌ها، نام رسمی این هدست، «سامسونگ گلکسی XR» خواهد بود و اولین محصول تجاری است که از پلتفرم «اندروید XR» برای واقعیت افزوده بهره می‌برد.

ما از پیش می‌دانستیم که سامسونگ قصد دارد این هدست را امسال عرضه کند، بنابراین به احتمال زیاد تاریخ عرضه و قیمت آن را در طول این رویداد خواهیم فهمید.

