نایب‌رئیس مجلس می‌گوید حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند و کمیسیون برنامه و بودجه، بودجه را بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کوچک‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده قانونی، در صورتی که نمایندگان در اجرای آیین نامه داخلی مجلس تخلفی را ببینند، می توانند بدون نوبت تذکر دهند. اما هیات رییسه این ماده قانونی را رعایت نمی کند و اجازه تذکر به نمایندگان نمی دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بودجه مجلس در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۷ و نیم همت بوده است درحالی‌‎که رئیس مجلس بیان داشتند که بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست. از طرفی طبق قانون، مجلس باید تا پایان شهریور ماه گزارش عملکرد بودجه ای خود را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد که تا کنون این اتفاق نیافتاده است. این تذکر توسط بنده چند روز گذشته داده شد اما آقای قالیباف ناراحت شده و چند خلاف واقع را به بنده نسبت داد و اجازه داده نشد که در خصوص این سخنان خلاف واقع رییس، بنده تذکر ۷۵ بدهم که این کار هیات رییسه خلاف قانون است.

علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر نماینده تهران گفت: با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، بر همین اساس بودجه مجلس تعیین می شود. حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است اما نصف وزیر دریافتی ندارند و کمیسیون برنامه و بودجه، بودجه را بسته و گزارشات را دریافت کرده و نظارت می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس اظهار کرد: برخی از نمایندگان چندین شهرستان را نمایندگی می کنند، پول اجاره دفتر آنها بسیار می شود اما نماینده با وجود همترازی با وزیر، نصف آن ها هم دریافتی ندارد. از طرفی تشکیلات اداری که یک بخشدار در منطقه دارد را یک نمایندگان در حوزه انتخابیه ندارند. درست است که بودجه مجلس نزدیک به ۷ و نیم همت است اما موضوع انتخابات شوراها، تمام اقدامات نماینده از جمله؛ کمک به مردم، اجاره دفتر، اجاره ساختمان جهت پیگیری امور مردم و سایر امور از این بودجه پرداخت می شود. 

برچسب ها: حقوق نمایندگان مجلس ، بودجه مجلس
خبرهای مرتبط
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
تعیین اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی در مجلس
یوسفی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
ابلاغ دو قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی
آخرین اخبار
ابلاغ دو قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پیام قالیباف به رئیس مجلس بورکینافاسو درباره گسترش مناسبات
آملی‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید
ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش جهت نهایی‌سازی و اجرا
تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت
عارف: دولت چهاردهم از فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران حمایت می‌کند
توسعه ظرفیت انسانی صنعت هسته‌ای با اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان
رضایتمندی مردم شاخص اصلی تصمیم‌گیری در دولت وفاق ملی است
پزشکیان: اجرای عدالت نیازمند همکاری، همدلی، باور و اعتقاد است
حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان الزامی است
ارتش دانشجوی افسری می‌پذیرد
انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع بانوان ادوار مجلس
از معیارهای شرافت هر جامعه، میزان توجه آن به معلولان و صداهای ناشنیده است
عراقچی خطاب به ترامپ: ما به حسن نیت پاسخ می‌دهیم، اما در برابر ظلم مقاومت می‌کنیم
بسیاری از آئین‌های جمهوری آذربایجان ریشه در فرهنگ ایرانی دارند/ کریدور زنگزور یک فتنه ژئوپلیتیک است
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد