باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کوچک‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده قانونی، در صورتی که نمایندگان در اجرای آیین نامه داخلی مجلس تخلفی را ببینند، می توانند بدون نوبت تذکر دهند. اما هیات رییسه این ماده قانونی را رعایت نمی کند و اجازه تذکر به نمایندگان نمی دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بودجه مجلس در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۷ و نیم همت بوده است درحالی‌‎که رئیس مجلس بیان داشتند که بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست. از طرفی طبق قانون، مجلس باید تا پایان شهریور ماه گزارش عملکرد بودجه ای خود را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد که تا کنون این اتفاق نیافتاده است. این تذکر توسط بنده چند روز گذشته داده شد اما آقای قالیباف ناراحت شده و چند خلاف واقع را به بنده نسبت داد و اجازه داده نشد که در خصوص این سخنان خلاف واقع رییس، بنده تذکر ۷۵ بدهم که این کار هیات رییسه خلاف قانون است.

علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر نماینده تهران گفت: با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، بر همین اساس بودجه مجلس تعیین می شود. حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است اما نصف وزیر دریافتی ندارند و کمیسیون برنامه و بودجه، بودجه را بسته و گزارشات را دریافت کرده و نظارت می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس اظهار کرد: برخی از نمایندگان چندین شهرستان را نمایندگی می کنند، پول اجاره دفتر آنها بسیار می شود اما نماینده با وجود همترازی با وزیر، نصف آن ها هم دریافتی ندارد. از طرفی تشکیلات اداری که یک بخشدار در منطقه دارد را یک نمایندگان در حوزه انتخابیه ندارند. درست است که بودجه مجلس نزدیک به ۷ و نیم همت است اما موضوع انتخابات شوراها، تمام اقدامات نماینده از جمله؛ کمک به مردم، اجاره دفتر، اجاره ساختمان جهت پیگیری امور مردم و سایر امور از این بودجه پرداخت می شود.