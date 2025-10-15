باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نشست چهارشنبه شورای انرژی استان فارس با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان مجلس و مدیران صنعت نفت، جزئیات پروژه خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی پارس و آثار مثبت آن برای استان بررسی شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در این نشست از جابهجایی ۷۰ درصدی فرآوردههای نفتی استان فارس با تانکر خبر داد و گفت: این روش پرهزینه و پرخطر است؛ در همین راستا، قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی پارس با هدف کاهش هزینهها و خطرات جادهای منعقد شد.
سید اسماعیل حسینی اعلام کرد که در حال حاضر ۷۰ درصد فرآوردههای نفتی در این استان با استفاده از نفتکش و تانکر جابهجا میشود.
او افزود: این روش علاوه بر دارا بودن مخاطرات ایمنی، موجب افزایش ترافیک در جادهها و تحمیل هزینههای گزاف به شرکتها شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر اعضای این کمیسیون به استان فارس، اظهار کرد: در جریان بازدید از شرکتهای حوزه انرژی، مسائل و مشکلات متعددی از سوی مدیران این واحدها مطرح شده است.
حسینی پیگیری ملی این مطالبات را از اهداف این سفر برشمرد.
او افزود: همچنین امروز شاهد انعقاد قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی پارس خواهیم بود.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست درباره فواید اجرای این خط لوله گفت: با بهرهبرداری از خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی مهرآران – فسا – شیراز (خط لوله پارس) از هدررفت سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب انرژی جلوگیری خواهد شد و استان به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.
به گفته حسنعلی محمدی، این پروژه از تردد ۱۳۰ میلیون کیلومتری تانکرها و نفتکشها در جادهها جلوگیری کرده و از وقوع حدود ۲۰۰ حادثه تانکری و تلفات انسانی پیشگیری میکند.
او سرمایهگذاری این پروژه را ۱۵۰ میلیون یورو عنوان کرد و گفت: این خط لوله روزانه بیش از ۷۳ هزار بشکه فرآورده نفتی را از مهرآران در استان هرمزگان به فارس انتقال خواهد داد.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان فارس نیز درباره هزینههای فعلی انتقال فرآوردهها گفت: برای جابهجایی فرآوردههای نفتی با تانکر، هر ۶ ماه ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه میشود که رقم بسیار سنگینی است.
کرامتالله ویسکرمی، با اشاره به مشارکت یک هزار و ۲۰۰ تانکر در عملیات انتقال، تاکید کرد که اجرای خط لوله پارس میتواند به میزان قابل توجهی از ترددها، ترافیک جادهای و حوادث مرتبط بکاهد.
او از ذخیره سوخت استان برای هشت روز و فعال بودن تمام نیروگاهها خبر داد و اعلام کرد: آمادگی کامل برای سوخترسانی به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و ژنراتورها در مواقع بحرانی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز، نیز درباره فعالیت این مجتمع گفت: سالانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی در این شرکت تولید میشود که یک میلیون تن از آن صادر میشود؛ هشت محصول استراتژیک در این شرکت تولید میشود.
بابک پورکیا، مهمترین چالش پیشرو را مسئله ناترازی گاز عنوان کرد و افزود: این مشکل سالانه ۱۳۵ میلیون دلار زیان و از دست رفتن حدود ۴۲۰ هزار تن محصول صادراتی را به همراه دارد.
او به موضوع آب نیز اشاره کرد و گفت: مصرف آب پتروشیمی شیراز از سد درودزن تنها یک درصد آب پشت این سد است.
پورکیا بر لزوم سرمایهگذاری برای تامین آب پایدار از طریق پروژههایی مانند انتقال آب دریا و پساب صدرا برای پوشش نیاز ۳۰ ساله این صنعت تاکید کرد.