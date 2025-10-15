بازدید معاون وزیر بهداشت از روند ساخت بیمارستان کودکان قم

باشگاه خبرنگاران جوان -طاهر موهبتی در جریان سفر خود به قم، با حضور در منطقه پردیسان، از روند اجرای طرح توسعه مراکز و پایگاههای بهداشتی این منطقه بازدید کرد.
پردیسان در منطقه هشتم شهرداری قم و در جنوب غربی این شهر واقع شده است، این منطقه در سال ۱۳۷۷ توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت تاسیس و در سال ۱۳۹۰ به یکی از مناطق شهرداری تبدیل شد.
در این بازدید، علی ابرازه رییس دانشگاه علوم پزشکی قم و سیامک محبی معاون بهداشتی دانشگاه، گزارشی از وضعیت فعلی مراکز بهداشتی و طرحهای در دست اجرا ارائه کردند.
معاون وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژهها، توسعه زیرساختهای بهداشتی را از اولویتهای مهم وزارت بهداشت در استان قم برشمرد.
۱۶ هزار نفر در منطقه پردیسان تحت پوشش پایگاه سلامت سامان قرار میگیرند
در ادامه این بازدیدها، موهبتی از پایگاه سلامت سامان که در حال احداث است بازدید کرد.
با بهرهبرداری از این پایگاه، بیش از ۱۶ هزار نفر از ساکنان منطقه پردیسان تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار خواهند گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین با حضور در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، از فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری این مجموعه بازدید کرد.
در این بازدید، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم به همراه معاونان دانشگاه، گزارشی از روند توسعه فضاهای آموزشی و نیازهای زیرساختی این مرکز ارائه کردند.
نظارت بر روند احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی کودکان قم
در بخش دیگری از برنامه سفر، موهبتی از پروژه احداث بیمارستان کودکان قم بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت عملیات اجرایی آن قرار گرفت.
این بیمارستان در زمینی وسیع و در پنج طبقه با ظرفیت ۲۵۰ تختخواب در حال ساخت است و شامل بخشهای بستری، آلرژی و روماتولوژی، خون و سرطان، تالاسمی، عفونی، PICU و سایر بخشهای تخصصی است.
منبع: روابط عمومی دانشگاه علومپزشکی قم