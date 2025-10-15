باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصویر شهید سنوار بر فراز ورزشگاه الجزایر + فیلم

تماشاگران تیم ملی فوتبال الجزایر برای حمایت از فلسطین یادی از فرمانده شهید مقاومت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تماشاگران الجزایری شب گذشته در بازی با اوگاندا در مسابقات مقدماتی جام جهانی با به نمایش گذاشتن تصویر شهید یحیی سنوار، فرمانده حماس حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند.

