باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومین هفته هفتم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.
اسامی محرومین به شرح زیر است:
سیدمجتبی حسینی - سرمربی (۲ اخطاره)، مجید محافظت کار - مربی (۲ اخطاره) و امیرمحمد هوشمند (کارت قرمز) / آلومینیوم اراک
خسرو حیدری - مربی (۲ اخطاره) / استقلال
ابوالفضل کوهی (۴ اخطاره) / استقلال خوزستان
علیرضا قدیری - مربی (۲ اخطاره) /خیبر خرمآباد
محمدرضا حدادیفر - مربی (۲ اخطاره) / ذوب آهن
صایب محبی (کارت قرمز)، محمد میلاد سورگی (۴ اخطاره) / شمس آذر قزوین
رسول خطیبی - سرمربی (دو اخطاره) / مس رفسنجان