منابعی اطلاع دادند که مروان برغوثی، فرمانده اسیر فلسطینی حین انتقال از زندان ریمون به زندان مگیدو، توسط ارتش اسرائیل مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی امروز چهارشنبه به شبکه العربی تی‌وی اطلاع دادند که مروان برغوثی، فرمانده اسیر فلسطینی، در میانه ماه سپتامبر (اواخر شهریور)، هنگام انتقال از زندان ریمون به زندان مگیدو در رژیم تروریستی اسرائیل مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

این منابع توضیح دادند که هشت نفر از اعضای یگان ویژه ناحشون ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در حمله به برغوثی مشارکت داشتند.

با گذشت بیش از ۲۳ سال از اسارت مروان برغوثی، رهبر برجسته جنبش آزادی‌بخش ملی فلسطین (فتح) او همچنان حضوری پررنگ در وجدان جمعی فلسطینیان دارد و یکی از نمادهای اصلی جنبش ملی و مبارزه با رژیم تروریستی اسرائیل به شمار می‌رود.

اين روزها همزمان با اجرای توافق جدید تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و رژیم تروریستی اسرائیل، نام برغوثی بار دیگر در صدر توجهات قرار گرفته است. با این حال، رژیم اشغالگر همچنان به‌شدت با آزادی او مخالفت می‌کند، موضعی که بیشتر نشانگر ابعاد سیاسی این پرونده است تا جنبه‌های امنیتی آن.

مروان برغوثی، از چهره‌های برجسته جنبش فتح، در سال ۲۰۰۲ توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در جریان انتفاضه دوم (انتفاضه الاقصی) بازداشت شد. رژیم تروریستی او را متهم کرد که در سازماندهی و حمایت از عملیات‌های مسلحانه علیه اهداف اسرائیلی در آن دوره نقش داشته است.

دادگاهی اسرائیلی در سال ۲۰۰۴، برغوثی را به پنج بار حبس ابد و چهل سال زندان محکوم کرد. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل مسئولیت در چند عملیات بود که طی آن چند شهرک‌نشین و نظامی اسرائیلی کشته شدند. با این حال، برغوثی همه اتهامات را رد کرد و تأکید داشت که فعالیت‌هایش در چارچوب مقاومت مشروع مردم فلسطین علیه اشغالگری اسرائیل بوده است.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک