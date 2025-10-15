مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا گلستان امروز در گرگان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان صبح امروز چهارشنبه ۲۳ مهر با حضور سردار فدوی؛ جانشین فرمانده کل سپاه، سردار شاهچراغی؛ معاون بازرسی و تعالی فرماندهان کل سپاه و جمعی از مسئولین استانی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهیدان، جانبازان، ایثارگران و بسیجیان استان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات ۵ ساله سردار علی ملک شاهکوهی تقدیر و سردار سید موسی حسینی با حکم سرلشکر محمد پاکپور؛ فرمانده کل سپاه به عنوان فرمانده جدید سپاه نینوا استان گلستان معرفی شد.

فرمانده جدید سپاه نینوای گلستان سردار سید موسی حسینی که در همه رده‌های سپاه پاسداران از صف تا ستاد فعالیت کرده است دوره دافوس را در دانشگاه امام حسین (ع) تهران گذرانده است.

وی در جایگاه‌های معاون اجرایی سپاه استان، معاون هماهنگ کننده سپاه استان و جاشین فرمانده سپاه استان خدمت کرده است.

سردار سید موسی حسینی دو سال پیش به درجه سرداری رسید.

آشنایی کامل با ظرفیت‌ها بسیج و سپاه در سراسر استان و فرماندهی در میدان از ویژگی‌های فرمانده جدید سپاه نینوای گلستان است.

منبع: صدا و سیما