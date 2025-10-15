دروازه بان ازبکستانی تیم فوتبال فولاد خوزستان امروز پای خود را به تیغ جراحان سپرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اُتکیر یوسوپوف، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ازبکستان، تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز زانو در اتریش قرار گرفت.

براساس اعلام مسئولان، یوسوپوف امروز از کلینیک مرخص می‌شود و روند بازتوانی خود را در مرکز پزشکی تخصصی «آرمونیا» ادامه خواهد داد. این فرآیند تحت نظارت تیمی از کارشناسان مجرب پزشکی انجام می‌شود تا دروازه‌بان ملی‌پوش هرچه سریع‌تر به آمادگی کامل برسد.

در همین حال، باشگاه فولاد روز گذشته خبر از عقد قرارداد با محسن فروزان داد تا به عنوان جایگزین یوسوپوف، در ترکیب تیم حاضر شود.