باشگاه خبرنگاران جوان - سومین جلسه «شورای راهبردی طرح مدیریت مصرف مواد با رویکرد درمان و کاهش آسیب» با حضور حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

ذوالفقاری در این جلسه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دنیا هم به لحاظ مبارزه با موادمخدر و هم اقدامات درمانی معتادان پیشرو بوده است، اظهار کرد: ما صادقانه‌ترین اقدامات را در بحث مقابله با موادمخدر انجام داده‌ایم همچنین از طرفی در حوزه درمان نیز مدعی هستیم و در طرح‌های درمانی، پیشگیری، کاهش آسیب و … نیز موفق بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: در آسیب‌شناسی طرح‌ها نباید تنها نقاط ضعف بلکه باید نقاط قوت نیز دیده شود به طور مثال روزی در خیابان‌ها و معابر شاهد تردد معتادان متجاهر بودیم، اما با احداث مراکز ماده ۱۶، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر رقم خورد.

ذوالفقاری با اشاره به طرح مدیریت مصرف و اهدافی مدنظر در آن، گفت: تقسیم کار دقیق‌تر و پاسخگویی از جمله اهداف این طرح است همچنین از دیگر اهداف این طرح این است که فرد مصرف‌کننده موادمخدر از مواد پرخطر به کم خطر سوق پیدا کند و به تدریج از درجه اعتیاد وی کاسته شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه بخش حقوقی ستاد نیز باید الزامات قانونی این طرح را بسنجد، گفت: به سرانجام رسیدن این طرح و نهایی کردن آن نیازمند هماهنگی و ساختار جمعی است و بخش‌های مختلف باید کار را دنبال کنند که طرح تحول مدنظر ریاست جمهور به نتیجه برسد.

گفتنی است، در این جلسه دکتر سید سجاد رضوی؛ معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور، دکتر امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر مجید آنجفی؛ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، دکتر سلیمان عباسی؛ مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، محمد نریمانی؛ مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر محمدرضا شالبافان؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و سایر متخصصان و پژوهشگران در حوزه درمان اعتیاد نیز به بررسی نقطه و نظرات خود درباره طرح مدیریت مصرف، جزئیات، ساختار، نحوه اجرا و سایر موارد مربوطه در این رابطه پرداختند و مقرر شد جلسات مذکور تا تدوین نهایی ساختار اجرایی آن ادامه پیدا کند.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر