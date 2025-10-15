دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: یکی از اهداف طرح «مدیریت مصرف» این است که فرد مصرف‌کننده موادمخدر از مواد پرخطر به کم خطر سوق پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین جلسه «شورای راهبردی طرح مدیریت مصرف مواد با رویکرد درمان و کاهش آسیب» با حضور حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

ذوالفقاری در این جلسه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دنیا هم به لحاظ مبارزه با موادمخدر و هم اقدامات درمانی معتادان پیشرو بوده است، اظهار کرد: ما صادقانه‌ترین اقدامات را در بحث مقابله با موادمخدر انجام داده‌ایم همچنین از طرفی در حوزه درمان نیز مدعی هستیم و در طرح‌های درمانی، پیشگیری، کاهش آسیب و … نیز موفق بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: در آسیب‌شناسی طرح‌ها نباید تنها نقاط ضعف بلکه باید نقاط قوت نیز دیده شود به طور مثال روزی در خیابان‌ها و معابر شاهد تردد معتادان متجاهر بودیم، اما با احداث مراکز ماده ۱۶، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر رقم خورد.

ذوالفقاری با اشاره به طرح مدیریت مصرف و اهدافی مدنظر در آن، گفت: تقسیم کار دقیق‌تر و پاسخگویی از جمله اهداف این طرح است همچنین از دیگر اهداف این طرح این است که فرد مصرف‌کننده موادمخدر از مواد پرخطر به کم خطر سوق پیدا کند و به تدریج از درجه اعتیاد وی کاسته شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه بخش حقوقی ستاد نیز باید الزامات قانونی این طرح را بسنجد، گفت: به سرانجام رسیدن این طرح و نهایی کردن آن نیازمند هماهنگی و ساختار جمعی است و بخش‌های مختلف باید کار را دنبال کنند که طرح تحول مدنظر ریاست جمهور به نتیجه برسد.

گفتنی است، در این جلسه دکتر سید سجاد رضوی؛ معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور، دکتر امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر مجید آنجفی؛ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، دکتر سلیمان عباسی؛ مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، محمد نریمانی؛ مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر محمدرضا شالبافان؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و سایر متخصصان و پژوهشگران در حوزه درمان اعتیاد نیز به بررسی نقطه و نظرات خود درباره طرح مدیریت مصرف، جزئیات، ساختار، نحوه اجرا و سایر موارد مربوطه در این رابطه پرداختند و مقرر شد جلسات مذکور تا تدوین نهایی ساختار اجرایی آن ادامه پیدا کند.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

برچسب ها: ستاد مبارزه با مواد مخدر ، مصرف مواد مخدر
خبرهای مرتبط
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ از سوی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
آخرین اخبار
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است
رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات در شش ماه نخست امسال
تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضا‌های زیرسطحی/ تدوین دستورالعمل افزایش ایمنی مترو در برابر مخاطرات گوناگون
ثبت‌نام انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت، از ۲۶ مهر
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
ضرورت ایجاد زیرساخت‌های دادگاه صلح و شورای حل اختلاف
سرقت لوازم خودرو با سرکردگی یک زن
حریم تهران باید در حد پایتخت و پاسخگوی نیاز‌های مردم این کلان‌شهر باشد
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
افزایش اعتبار بهسازی مدارس تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ها در بافت فرسوده
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
پنج هزار دستگاه سمند سورن به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
جزئیات خرید‌های شهرداری تهران از بورس برای نخستین بار اعلام شد
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است