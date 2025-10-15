سخنگوی حماس اعلام کرد که اسرائیل با کشتن غیرنظامیان در شجاعیه و رفح، فقط سه روز پس از اجرای توافق، به صورت واضح آتش‌بس در غزه را نقض کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل با کشتن غیرنظامیان در شجاعیه و رفح، در شمال و جنوب نوار غزه، توافقنامه توقف جنگ در نوار غزه را به وضوح نقض کرده است.

قاسم گفت: «ما پیگیری اجرای آنچه در مورد تحویل اجساد سربازان اسرائیلی اسیر نزد القسام توافق شده است را ادامه می‌دهیم.»

دیروز، رژیم تروریستی اسرائیلی تصمیم آتش‌بس در نوار غزه را تنها سه روز پس از اجرایی شدن نقض کرد و رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که ارتش این رژیم تروریستی حملات خود را در غزه از سر گرفته که منجر به شهادت ۷ فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

این اقدام با وجود تایید توافق غزه توسط کابینه رژیم تروریستی اسرائیل صورت گرفت که طبق گزارش سازمان پخش این رژیم تروریستی، قرار بود از نیمه‌شب پنجشنبه - جمعه گذشته به اجرا درآید و به توقف فوری و کامل درگیری‌ها منجر شود.

در جزئیات مرحله اول توافق، مقاومت فلسطین در نوار غزه صبح دوشنبه گذشته، ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را تحویل تیم‌های صلیب سرخ بین‌المللی داد، در حالی که رژیم تروریستی اسرائیل نیز طبق این توافق، ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی را آزاد کرد.

حماس اعلام کرد که اجساد ۴ اسیر اسرائیلی را تحویل داده است و به گفته یک دیپلمات و یک منبع آگاه، انتظار می‌رود اجساد ۴ نفر دیگر نیز طی ساعات آینده تحویل داده شود.

