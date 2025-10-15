باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور در مشهد مقدس، با اشاره به رسالت اصلی این سازمان در پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی، گفت: وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی حفظ بازار و صیانت از حقوق مردم است و با وجود محدودیتهای صلاحیتی و امکانات، باید با تمام توان برای تأمین توقعات مردم گام برداریم.
وی با تأکید بر رویکرد جدید سازمان در برخورد با تخلفات افزود: امیدبخشی همراه با قاطعیت در رسیدگی، با نگاه مجازاتزدایی مبتنی بر آموزههای دینی و بازدارندگی، سیاست اجرایی ماست و در عین حال، مردم باید حضور سازمان تعزیرات را در کنار خودشان احساس کنند.
فرهادی حضور میدانی تعزیرات را ضامن آرامش بازار دانست و گفت: این حضور باید به گونهای باشد که فعالان اقتصادی قانونمدار احساس امنیت کنند و بر همین اساس از امروز شناسایی و بهکارگیری بازرسان مردمی با استفاده از معتمدین محلی و افراد خیرخواه در سراسر کشور آغاز میشود.
در این همایش، رئیس دیوان عدالت اداری، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، معاونان، مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.
منبع: سازمان تعزیرات حکومتی