مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: هدف ما کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - قربان حاجیمشهدی، مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان، در ششمین جلسه کمیسیون احداث اتاق گرگان با تأکید بر اجرای دقیق سیاستهای جدید سازمان امور مالیاتی گفت: در چارچوب دستورالعملهای تازه، تلاش اداره کل بر آن است که ضمن اجرای قانون، حداکثر همکاری و مساعدت با فعالان اقتصادی و پیمانکاران صورت گیرد.
وی افزود: اداره کل امور مالیاتی گلستان از تمام ظرفیتهای قانونی برای بخشودگی جرایم و تقسیط بدهیها استفاده میکند تا فشار بر مؤدیان خوشحساب و پیمانکاران به حداقل برسد. حتی در مواردی که بدهی مالیاتی رقم بالایی دارد، سعی میشود امکان پرداخت اقساطی فراهم شود.
حاجیمشهدی با رد این ادعا که اداره مالیات کل مبلغ قراردادها را ملاک تشخیص قرار میدهد، توضیح داد: چنین مواردی معمولاً ناشی از نبود اظهارنامه مؤدی یا ارسال ناقص اطلاعات از سوی کارفرما در سامانه معاملات فصلی است. در هر دو حالت، مسیر اعتراض و بررسی مجدد برای مؤدیان باز است.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان در ادامه به قانون پایانههای فروشگاهی و ثبت معاملات نقد و نسیه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که پیمانکار مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکرده باشد، مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد. این سیاست با هدف حمایت از فعالان اقتصادی اجرایی شده است.
او درباره بخشنامههای جدید مرتبط با تقسیط مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: مهلت ارائه اظهارنامهها افزایش یافته و برای دورههای پیشین نیز امکان تقسیط در ۶ تا ۸ قسط در نظر گرفته شده است.
حاجیمشهدی در پاسخ به پرسشی درباره قراردادهای بنیاد مسکن و پروژههای مسکن مهر نیز گفت: بر اساس تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۳، برخی معافیتهای مالیاتی برای واحدهای مسکونی پیشبینی شده که شامل پروندههای قطعی تا پایان سال ۱۴۰۲ است و اجرای آن از سوی سازمان در حال پیگیری است.
وی در پایان از فعالان اقتصادی استان خواست از ظرفیت تهاتر بدهیهای مالیاتی مربوط به سالهای قبل از ۱۴۰۲ استفاده کنند و افزود: میزان استفاده از این امکان در گلستان پایین بوده، در حالی که میتواند نقش مؤثری در تسویه بدهیهای گذشته داشته باشد.