باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ در دل بخش مرکزی قم، روستای مبارک‌آباد با جمعیتی بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر، یکی از پرجنب‌وجوش‌ترین نقاط استان است؛ اما خیابان‌هایش، سال‌هاست که تاب این رفت‌وآمد را ندارند. آسفالت‌های ترک‌خورده، چاله‌های عمیق، و معابر خاکی، نه‌تنها چهره‌ روستا را مخدوش کرده‌اند، بلکه زندگی روزمره‌ی مردم را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند.

اما مشکل فقط بارندگی نیست. تردد مستمر خودروهای سنگین، وانت‌بارهای حمل بار، و ماشین‌های خدماتی، فشار مضاعفی بر سطح آسفالت وارد کرده‌اند. ساخت‌وسازهای پراکنده، حفاری‌های بی‌برنامه برای لوله‌کشی و کابل‌کشی، و نبود جدول‌گذاری مناسب، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا خیابان‌های مبارک‌آباد به میدان فرسایش تبدیل شوند.

زهرا خانم، مادر سه کودک دبستانی، از سختی‌های رفت‌وآمد در روزهای خشک و بارانی می‌گوید: بارون که میاد، گل می‌شه. بارون که نمیاد، گرد و خاکه. ماشین‌ها هم که رد می‌شن، آسفالت رو مثل پوست زخمی می‌کنن.

حسن آقا، راننده وانت‌بار، با خنده‌ای تلخ می‌گوید:ماشینم رو هر ماه باید ببرم تعمیرگاه. این خیابون‌ها جون ماشین رو می‌گیرن. جون ما رو هم.

یکی از اعضای شورای روستا نیز می‌گوید: ما بارها نامه زدیم، پیگیری کردیم، حتی جلسه گذاشتیم. ولی هنوز هیچ زمان مشخصی برای اجرای روکش آسفالت اعلام نشده.

در شرایطی که روستاهای کم‌جمعیت‌تر استان قم از نعمت آسفالت برخوردار شده‌اند، مبارک‌آباد همچنان در صف انتظار ایستاده است. مردم این روستا معتقدند اجرای روکش آسفالت نه‌تنها عبور و مرور را تسهیل می‌کند، بلکه به چهره‌ روستا روحی تازه می‌بخشد و حس احترام به شهروندان را زنده می‌کند.