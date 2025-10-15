باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ژیلای خدادادی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی صنایعدستی در آموزشگاه کبیری کرج، گفت: این برنامه آموزشی در چارچوب تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز و این آموزشگاه برگزار شد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: کارگاه در پنج رشته شامل قلمزنی، پتهدوزی، تولید چرمی دستدوز، نقاشی زیر لعابی و بافتنی سنتی و جاجیمبافی برگزار شد و 60 نفر از علاقهمندان در آن شرکت کردند.
وی با بیان اینکه این دوره این بهصورت ترکیبی از آموزش نظری و عملی برگزار شد تا هنرجویان بتوانند در کنار یادگیری مفاهیم، مهارتهای عملی خود را نیز تقویت کنند، گفت: پس از پایان دوره، برای هنرجویان گواهینامه صادر میشود. این گواهینامهها در سطوح مختلف، از مقدماتی تا پیشرفته، به هنرجویان اعطا خواهد شد و نقش مهمی در رسمیسازی مهارتهای آنان ایفا میکند.
خدادادی درباره تأثیر این آموزشها بر اشتغال و تولید صنایعدستی تاکید کرد و افزود: هدف ما از برگزاری این دورهها، تنها آموزش مهارت نیست. بسیاری از هنرجویان پس از گذراندن این دورهها قادر خواهند بود محصولات صنایعدستی خود را تولید و به بازار عرضه کنند. این اقدام نه تنها به توسعه اقتصادی استان کمک میکند، بلکه موجب ترویج فرهنگ و هنر سنتی نیز میشود.
این مسئول با اشاره به استقبال هنرجویان گفت: حضور پرشور و علاقهمندان نشان میدهد که هنرهای سنتی همچنان جایگاه ویژهای در جامعه دارند و نسل جوان به حفظ و توسعه آنها اهمیت میدهد. ما در تلاشیم با برگزاری دورههای متنوع و دسترسی آسان به آموزشها، این علاقه را به فرصتهای واقعی و مهارتهای کاربردی تبدیل کنیم.
وی در ادامه درباره اهداف بلندمدت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: برنامه ما برگزاری دورههای آموزشی مداوم و تبدیل مهارتآموزی به جریان دائمی در استان است. این برنامه علاوه بر حفظ هنرهای سنتی، به توسعه گردشگری فرهنگی و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بینالمللی نیز کمک میکند.
خدادادی در ادامه درباره اهمیت آموزش صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی افزود: صنایعدستی بخشی از هویت فرهنگی کشور است و آموزش حرفهای آن تضمینی برای حفظ این هویت و انتقال آن به نسلهای آینده است. ما به دنبال ایجاد یک زنجیره آموزشی مستمر هستیم که هنرجویان را از سطح مقدماتی تا پیشرفته همراهی کند و آنها را برای ورود به بازار کار و فعالیتهای حرفهای آماده سازد.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با استمرار این برنامهها و گسترش آنها در سایر مناطق استان، هنرجویان بیشتری بتوانند مهارتهای خود را توسعه دهند و آثار باکیفیت تولید کنند.