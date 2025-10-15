به گفته رئیس پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران افراد برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان باید ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم در روز مصرف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - محمد باقر لاریجانی رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: وضعیت استخوان تا سن ۳۰ سالگی رو به رشد است.
متاسفانه در ایران افراد بالای ۵۰ سال در حدود ۲۰ درصد شرایط نرمال و ۳۰ درصد از این افراد دچار پوکی استخوان هستند.
به گفته وی در افراد بالای ۶۵ سال ۹۰ درصد دچار مشکلات استخوانی بوده و ۴۰ درصد دچار کمبود تراکم استخوانی هستند.
محمد باقر لاریجانی تاکید کرد: اکنون ۸۰ درصد از افراد از بیماری پوکی استخوان خود خبر ندارند و باید در این خصوص اطلاع رسانی شود.
وی تصریح کرد: از هر هزار نفر مبتلا به بیماری پوکی استخوان در حدود ۸۰ نفر درمان شان را آغاز کردهاند اما روند درمانی خود را در طولانی مدت دنبال نمیکنند. بررسیها نشان میدهد که ژنتیک و تغذیه به عنوان عاملهای ریز فاکتورهای شیوع بیماری پوکی استخوان است.
محمد باقر لاریجانی تصریح کرد: اکنون ۶۰ درصد از جمعیت ایران مصرف کلسیم مناسبی ندارند.
وی ادامه داد: مصرف ویتامین دی در ایام دوران کرونا در ایران افزایش پیدا کرد و این موضوع برای پیشگیری از پوکی استخوان و شکستگیها مناسب است.
محمد باقر لاریجانی افزود: روزانه ۱۲۰۰ میلی گرم باید کلسیم مصرف کنیم که میتوان این را از شیر و لبنیات تامین کنیم. بررسیها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۵۰ هزار شکستگی استخوان در افراد کشورمان رخ داده است.
وی ادامه داد: هر ۱۰ نفر از افراد بالای ۵۰ سال تراکم استخوان نرمال دارند و ۵ درصد از زنان بالای ۶۰ سال تراکم استخوانی مناسبی دارند.
محمد باقر لاریجانی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که زنان بالای ۶۵ سال و مردان بالای ۷۵ سال باید سنجش تراکم استخوان را انجام دهند. سرانه مصرف شیر در ایران یک چهارم نرمال در دنیا است. شکستگی لگن باعث شده تا افراد از زندگی طبیعی دور شوند.
وی افزود:هزینههای شکستگی به طور کلی در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
وی درباره آمار و ارقام شکستگی استخوان در کشور گفت: آمار و ارقام شکستگی سال ۱۴۰۰ بیانگر این است که ۱۵۰ هزار شکستگی در این سال رخ داده است. تعدادی از بیمارستانهای کشور نسبت به ثبت اطلاعات افرادی که دچار شکستگی میشوند، اقدام کردند. ما در نظر داریم که برنامه ثبت شکستگی و پیگیری را با همکاری وزارت بهداشت در سطح کشور اجرا کنیم. با توجه به آمار و ارقام سال ۱۴۰۰ میتوان گفت که روزانه ۴۰۰ نفر دچار شکستگی میشوند. متاسفانه، روزانه ۱۰ نفر به دلیل شکستگیهای شدید جان خود را از دست میدهند و بنابراین ۳۰۰۰ نفر در هر سال به دلیل شکستگی جان خود را از دست میدهند.
وی افزود: سالیانه ۳۰۰۰ مرگ ناشی از شکستگی استخوان در کشورمان گزارش شده است.
در ادامه دکتر فاطمه حاجی ولیزاده، رئیس اداره بیماریهای عضلانی_اسکلتی دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت نیز در نشست خبری اظهار کرد: متاسفانه وضعیت مصرف کلسیم و شیر در کشور ما بسیار کمتر از حد انتظار است. مصرف کلسیم میبایست به نحوی باشد که افراد روزانه ۱۲۰۰ میلیگرم کلسیم مصرف کنند.
وی با بیان اینکه عوامل مختلفی سبب پوکی استخوان میشود، توضیح داد: برخی عواملی که منجر به پوکی استخوان میشوند غیرقابل کنترل هستند؛ به طور مثال، زنان نسبت به مردان زودتر دچار پوکی استخوان میشوند. سبک زندگی از مواردی است که قابل کنترل است و جزو ریسکفاکتورهای موثر بر پوکی استخوان محسوب میشود. افزایش فعالیت بدنی و ورزش میتواند در سلامت استخوان نقش موثری داشته باشد و با انجام ورزشهایی میتوان بر سلامت استخوان تاثیر گذاشت.
وی با بیان اینکه انجام سنجش تراکم استخوان با افزایش سن ضروری است، توضیح داد: انجام تست سنجش تراکم استخوان تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما فقط پزشکان متخصص میتوانند نسبت به تجویز این تست اقدام کنند تا این خدمت با پوشش بیمه ارائه شود. در نظر داریم که شرایطی را مهیا کنیم که پزشکانی که در نظام شبکه حضور دارند بتوانند تست سنجش تراکم استخوان را تجویز کنند.