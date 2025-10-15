رئیس دفتر اقتصاد مقام معظم رهبری گفت: یکپارچه‌سازی استراتژی‌های صنعتی و متناسب سازی با استاندارد‌های جهانی زمینه ساز افزایش تاب آوری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر اقتصاد مقام معظم رهبری در همایش استاندارد بر لزوم یک رویکرد ریشه‌ای و عمیق به توانمندی‌های انسانی تأکید کرد و اظهار داشت که موفقیت‌های بزرگ ملی مبتنی بر اراده انسان، سلامت جسمی و شناختی است، نه صرفاً تخصص‌های ظاهری.

 آقامحمدی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، روش‌های سنتی استعدادیابی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: «دسته‌بندی کردن همه آدم‌ها برای هر نوع ضربه‌ای وارد کردن به نیروی انسانی، بدترین کاری است که می‌شود انجام داد.»

وی  با اشاره به دستاوردهای نوین در کشور، از جمله آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، بر ضرورت استفاده از این تکنولوژی‌ها برای شناخت ظرفیت‌های فردی تأکید کرد و گفت«باید بین رشته‌ای عمل کنیم؛ آدم‌ها از رشته‌های مختلف جمع شوند و قابلیت‌های مغز را بررسی کنند، چرا که همه مثل هم نیستند و این قابل پیش‌بینی است.»

 آقامحمدی با یادآوری تجارب دوران جنگ، تأکید کرد که در بسیاری از موفقیت‌ها، متخصصین کسانی بودند که با اراده و در حین عمل، تخصص لازم را کسب کردند و این اراده بود که شکست‌های بزرگ را پوشش داد.

وی افزود: «نیروی انسانی، آن اراده‌ای است که تجهیزات و مسیرها را به سمت جمع‌بندی کار هدایت می‌کند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر اهمیت مهارت‌های عاطفی و اجتماعی تأکید کرد و ریشه‌یابی این مهارت‌ها را سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست: «کسی که پیوستگی نداره با جامعه‌ش، کسی که با پدر مادرش رابطه‌اش خوب نیست با بقیه حتماً خوب نیست.»

وی در پایان، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم نسل‌های جدید (دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰)، خاطرنشان کرد که این نسل‌ها به دلیل تفاوت در محیط تربیت، توانمندی‌هایی دارند که می‌توانند جامعه را متحول کنند، مشروط بر آنکه یک مرجع یادگیری سازمانی و اصولی برای آن‌ها فراهم شود.

امیری دبیر علمی این همایش بر لزوم حرکت سیستماتیک به سمت مدیریت استعداد به عنوان یک «محکومیت سازمانی» به‌ویژه در صنایع پرریسک و با استاندارد بالا تأکید کرد

وی به تبیین شکاف میان نیازهای سازمان‌ها و ارزش‌های نسل جدید اختصاص یافت. سخنرانان اشاره کردند که نسل‌های جدید (دهه هفتادی‌ها) تمایل کمتری به کار در صنایع سخت و سنتی (مانند خودروسازی و فولاد) دارند و مشاغلی با درآمد دلاری و ماهیت دیجیتال را ترجیح می‌دهند. همچنین، بر چالش‌های مربوط به هوش هیجانی (EQ) و نارسایی‌های شخصیتی ناشی از سیستم‌های آموزشی و فرهنگی تاکید شد که مانع از تصدی پست‌های مدیریتی حساس توسط این نسل می‌شود.

براساس این گزارش در دومین همایش  ملی مدیریت استعداد که  با حضور ۱۲۰ سازمان پیشرو برگزار شد 

 دومین همایش ملی مدیریت استعداد با مشارکت بی‌سابقه ۱۲۰ شرکت و سازمان از صنایع مختلف و با هدف یکپارچه‌سازی استراتژی‌های منابع انسانی در کشور برگزار شد. این رویداد، که همزمان با اهدای جایزه مدیریت امروز برگزار شد، نقطه عطفی در توجه به مدیریت سرمایه‌های انسانی و پاسخ به چالش‌های جذب و نگهداشت نسل‌های جدید در محیط کار محسوب می‌شود.

 

