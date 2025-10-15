باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اگر چه در بحث صدور آرای انضباطی سابقه خوبی ندارد، اما در امر درآمدزایی یک بنگاه بزرگ برای فدراسیون فوتبال محسوب می‌شود.

سالهاست در مورد درآمدزایی فدراسیون فوتبال از جرائم انضباطی صحبت می‌شود، اما هیچگاه رقم دقیقی از این جرائم مشخص نشده است و هزینه کرد این جرائم نیز محل ابهام است.

پیش از این گفته می‌شد که جرایم انضباطی فدراسیون فوتبال صرف امور جاری فدراسیون می‌شود و امور اداری و کارمند‌های فدراسیون و پرسنل نیز از همین بودجه حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند البته ما در این مورد هر چه تحقیق کردیم به درب بسته خورد.

شفافیت در میزان در آمد زایی فدراسیون فوتبال از کمیته انضباطی وجود ندارد، اما با بررسی آراء صادره در یک بازه مشخص از ۱۷ مرداد سال جاری تا امروز رقمی حدود ۲۵ میلیارد تومان در قالب رای انضباطی باید به حساب فدراسیون واریز می‌شده است و اگر درصدی هم خطا در رقم زیر به وجود بیاید به دلیل تجدید نظر‌ها و رای‌های غیر قطعی است، اما به این اعداد توجه کنید:

درآمد فدراسیون فوتبال در یک بازه حدود ۷۰ روزه از جرائم انضباطی رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد است یعنی در هر روز فدراسیون فوتبال احدود ۳۵۳ میلیون تومان از این جرائم سود مالی برده است.

از طرفی این رقم معادل ساعتی ۱۴ میلیون تومان و هر دقیقه ۲۴۵ هزار تومان و در هر ثانیه بیش از ۴ هزار تومان درآمد زایی شده است.

این ارقام از روی آراء انضباطی منتشره از روی فدراسیون قابل تطبیق است که البته مربوط به جرائم متفاوتی در لیگ‌های برتر، دسته اول، فوتسال و فوتبال ساحلی است که از جریمه کارت‌های زرد و قرمز تا جرائم مجوز حرفه‌ای و... در آن لحاظ شده است.

اصل درآمدزایی احتمالا با سند و مدرک از واریزی‌های حساب فدراسیون قابل اثبات است، اما موضوع دوم سود این رقم است که شاید در اسناد ثبت نشود.

به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال بیشتر از هزینه جاری فدراسیون در این بخش در آمد دارد و البته شواهدی وجود دارد که هزینه‌های این فدراسیون هم بالاست به ویژه وقتی در برخی سفر‌ها مثل بازی تیم ملی با تانزانیا یک کاروان عریض و طویل تیم ملی را همراهی می‌کنند

قبول داریم که هزینه‌های فدراسیون فوتبال بالاست، اما این فوتبال درآمدزا با این اعداد و ارقام باید قابلیت بیشتری داشته باشد و گاهی در مورد سقف قرارداد و بودجه برای باشگاه‌ها که صحبت می‌شود خود مدیران فدراسیون معترضند که باشگاه‌ها زیاد هزینه می‌کنند.

این بازه ۷۰ روزه یعنی چیزی حدود ۲ ماه اگر ضربدر ۶ شود و رقم ۱۲ ماه بدست بیاید یعنی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رقمی معادل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال در آمد دارد درست مثل بازیکنان فوتبال، به هر حال درب و تحته در فوتبال بهم می‌آیند.