باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- اقبال خانی، در مراسم گرامیداشت روز ملی پارالمپیک که به صورت نمادین در مدرسه استثنایی سپیده شهرستان بیجار برگزار شد؛ با تبریک روز ملی وهفته پارالمپیک گفت: رقابتهای پارالمپیک با هدف شناسایی توانمندیها واستعدادیابی دانش آموزان از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ مهرماه جاری در مدارس استثنایی استان در حال برگزاری است.
خانی با اشاره به برگزاری رقابتهای دورن مدرسهای در ۴۴ مدرسه مستقل و ۱۰ مدرسه ضمیمه استثنایی استان به مناسبت هفته پارالمپیک، افزود: بیش از ۶۰۰ دانش آموز تحت آموزش تلفیقی فراگیر نیز که در مدارس عادی مشغول به تحصیل میباشند میتوانند در این برنامهها مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به شعار "روز ملی پارالمپیک جشن ارادههای بزرگ" هفته پارالمپیک را فرصتی برای فرهنگسازی، بیان تواناییها و قابلیتهای معلولان و نماد گسترش برابری و تربیت اجتماعی عنوان کرد و افزود: پارالمپیک روز ملی توانمندسازی اراده، امیدواری و گسترش برابری است.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با بیان اینکه کشف استعدادهای ورزشی افراد معلول وظیفه ذاتی آموزش وپرورش است، افزود: سند تحول بنیادین ۶ ساحت دارد ویکی از ساحتهای تعلیم وتربیت آموزش وپرورش در سند تحول ساحت زیستی وتربیت بدنی است.
وی یکی از ماموریتهای آموزش وپرورش را توجه به تربیت بدنی عنوان وتصریح کرد: ورزش در ورود دانش آموزان به زندگی نقش حیاتی دارد و زمینهای تعامل اجتماعی در هیچ زمینهای دیگری همچون تربیت بدنی فراهم نیست.
خانی عنوان کرد: افراد معلول با شرکت در فعالیتهای ورزشی کیفیت زندگی خود را بهبود بخشیده وبا اعتماد به نفس بالاتری در جامعه حاضر میشوند.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی ادامه داد: «پارالمپیک وایثار وشهادت»، «ایران کشور برتر جهان در توسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپینها اسطورهای برتر ورزش»، «پارالمپیک وسازمان بهزیستی وتوان یابان»، «پارالمپیک ومجلس قانون گذار»، «پارالمپیک و دولت وفاق»، «پارالمپیک ومدارس استثنایی» و «روز ملی پارالمپیک؛ جشن پارالمپیک وخانواده» عناوین روزهای هفته ملی پارالمپیک است.
وی در پایان گفت: رقابتهای پارالمپیک در رشتههای دوومیدانی، طناب کشی، تنیس روی میز، فوتبال دستی، دارت، فوتسال، پارا بدمینتون، پارا تنیس، مچ اندازی وهولاهوپ در مدارس با نیازهای ویژه استان برگزار ونفرات برتر شناسایی و استعدادیابی میشوند.