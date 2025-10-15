باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدرضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در دیدار با حسین هراتی فرماندار شهرستان بندرگز با تأکید بر ضرورت اجرای طرحهای عمرانی با رویکرد زیست محور، گفت: هرگونه اقدام اجرایی در بستر و حریم رودخانهها و کانالهای منتهی به تالاب میانکاله باید با هماهنگی و نظارت تخصصی محیط زیست و براساس اصول فنی و ارزیابی دقیق اثرات زیستمحیطی انجام شود.
او افزود:ساماندهی علمی این مسیرهای آبی، نقشی کلیدی در پایداری اکولوژیکی خلیج گرگان و تالاب میانکاله دارد.
کنعانی گفت: پایش و مدیریت سیلابهای فصلی، علاوه بر حفاظت از سکونتگاههای انسانی، در تأمین حقابه زیستمحیطی و احیای کارکردهای طبیعی تالابها مؤثر است و اجرای آن نیازمند همافزایی نهادهای اجرایی و محلی است.
حسین هراتی فرماندار شهرستان بندرگز هم با اشاره به اهمیت حفظ تالاب میانکاله و پیشگیری از آسیبهای ناشی از سیلاب گفت: مدیریت علمی جریانهای سطحی و ساماندهی باید در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرد تا ضمن تأمین منافع زیستمحیطی، از خسارات احتمالی به اراضی کشاورزی و زیرساختها نیز جلوگیری شود.
در پایان این نشست مقرر شد اقدامات اجرایی ساماندهی رودخانهها و کانالهای منتهی به خلیج گرگان با هماهنگی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران و دستگاههای ذیربط و بر اساس اصول فنی و محیطزیستی صورت پذیرد.