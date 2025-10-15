باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا خاکی در اولین نشست شورای راهبردی استان قم به ریاست روزبه کردونی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: اگر اعتبارت ۲۰ سال گذشته را بررسی کنیم، به نسبت محدوده بافت وآثار تاریخی، کم‌ترین بودجه اختصاص‌یافته به شهر قم است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) یادآور شد: بهترین تیمچه ایران، یکی از ارزشمندترین مساجد جامع، بازار کهنه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بازار‌های کشور، سایت باستانی‌تاریخی قلی‌درویش، کاروانسرای دیرگچین به عنوان مادر کاروانسرا‌های کشور، پامنار و... در قم هستند؛ اما متأسفانه در کشور ناشناخته مانده‌اند.

خاکی با اشاره به این که ظرفیت حضور زائر می‌تواند محرک احیای بافت فرسوده و تاریخی شود، بیان کرد: سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) ۶ کیلومتر بهسازی، جداره‌سازی و کف‌سازی انجام داده است.

او خاطرنشان کردکرد: گردشگری در شهر‌های حوزه کویر به طور عمده در عناصر تاریخی و بافت‌های تاریخی دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر با اشاره به این که قم چهارمین یا پنجمین شهر تاریخی کشور است ولی از این جهت شناخته شده نیست، عنوان کرد: اگر چه در مسیر تقویت گردشگری نیازمند زیرساخت‌ها و هتل هستیم؛ ولی اگر تقاضا برای حضور باشد، به طور حتم سرمایه‌گذاران نیز پای کار خواهند آمد.

او با بیان این که لازم است، از زیرساخت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: قم شاهراه ارتباطی راه‌آهن کشور است؛ ولی نتوانسته‌ایم، این ظرفیت را پای کار گردشگری بیاوریم.

مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر با اشاره به اینکه نوع گردشگری قم در هیچ جای ایران نیست، اظهار کرد: خانه آیت‌الله بروجردی، بیت تاریخی امام خمینی (ره)، خانه ملاصدرا و... نوع گردشگری خاص قم هستند.

منبع:میراث آریا