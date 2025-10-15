سخنگوی دولت گفت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید و پنهان‌کاری انجام نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۲۳ مهرماه- هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات هیات دولت، اظهار کرد: تداوم اجرای طرح توسعه بندر صیراف در دولت مصوب شد و نیز استرداد لایحه مشاغل حساس نیز به تصویب رسید چراکه نظر دولت را در زمینه به کار گیری افراد محقق نمی‌کرد و حتی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز می‌شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: دولت هر کاری انجام دهد پنهان‌کاری نمی‌کند و با مردم به شکل مستقیم موضوع را مطرح خواهد کرد. در زمینه یاد شده موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثرات هر اقدامی بر اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود و دولت هرگز اجازه نخواهد داد فشاری به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود.

مهاجرانی تصریح کرد: هر تصمیمی که قرار باشد در این زمینه اتخاذ شود با تکیه بر تامین معیشت مردم و اثرات این اقدام بر اقشار فرودست عملی خواهد شد و البته هیچ تغییری در سهمیه‌های اولیه افراد به وجود نخواهد آمد.

دیپلماسی استانی و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در دستور کار دولت است
در مصاحبه با المیادین؛
سخنگوی دولت ایران: تهران همواره در کنار مردم فلسطین بوده است
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
۱۳:۱۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
فردا نگین بنزین زدیم متوجه شدم بنزین گران شده
