باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ظهوری با بیان اینکه این اقدام در راستای تقویت منابع و توسعه عدالت فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی استان انجام شده است، افزود: این کتاب‌ها با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ناشران، دستگاه‌های اجرایی و خیران فرهنگی به مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده‌اند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی اظهار کرد: همزمان با این اقدام، ۶۹۶۹ جلد کتاب نیز در فرآیند وجین از مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان خارج شده است.

وی در توضیح این موضوع گفت: وجین کتاب‌ها یکی از مراحل مهم در چرخه مدیریت منابع است که به‌منظور خارج کردن منابع فرسوده، آسیب‌دیده، بدون مخاطب یا منسوخ‌شده انجام می‌شود تا فضای کتابخانه برای ورود منابع جدید و به‌روزتر فراهم شود.

وی تأکید کرد: سیاست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، به‌روزرسانی مستمر منابع، افزایش تنوع موضوعی و فراهم آوردن دسترسی آسان‌تر مخاطبان به کتاب‌های مورد نیاز است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم اهدای کتاب از سوی دستگاه‌ها، ناشران و خیران فرهنگی نقش مؤثری در غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها و گسترش فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه خواهد داشت.