خرید تضمینی پیاز و عرضه زعفران در بورس

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از ورود این سازمان به خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون پیاز جیرفت و اجرای موفق طرح عرضه زعفران در بورس کالا به عنوان دو تجربه موفق در مدیریت بحران‌های بخش کشاورزی یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به بحران سال گذشته در پیاز جیرفت، گفت: اگرچه خرید تضمینی پیاز در دستور کار ما نبود، اما به دلیل شرایط اضطراری و تهدید معیشت کشاورزان، ناچار به ورود شدیم. علی‌رغم اینکه این اقدام از منظر قانونی خارج از وظایف تعاون روستایی بود، اما با هماهنگی و اخذ مجوز از وزیر محترم جهاد کشاورزی، وارد عمل شدیم تا از زیان بیشتر پیازکاران جلوگیری کنیم.

وی افزود: طبق الگوی کشت، قرار بود در آن منطقه تنها ۹ هزار هکتار زیر کشت پیاز برود اما در عمل سطح زیر کشت به بیش از ۲۹ هزار هکتار رسید و با تولید بیش از یک میلیون تن پیاز تازه‌خوری، بحران عرضه و کاهش قیمت ایجاد شد.

طلایی با اشاره به فقدان زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری پیاز در سال گذشته، بیام کرد: امسال زیرساخت‌هایی برای صنایع تبدیلی در این حوزه در حال ایجاد شدن است که می‌تواند از تکرار این مشکلات جلوگیری کند.

مدیرعامل تعاون روستایی، عرضه زعفران در بورس کالا را یکی از موفق‌ترین تجربه‌های این سازمان دانست و گفت: زعفران همیشه از محصولات چالش‌برانگیز بود و خرید تضمینی آن با حواشی زیادی همراه بود، اما امسال برای اولین بار آن را با سازوکار بورس انجام دادیم. با اخذ مجوز از شورای قیمت‌گذاری، انبارهای ما به انبارهای سپرده کالایی تبدیل شدند و زعفرانکاران با دریافت کد بورسی، زعفران خود را مستقیم در بورس عرضه کردند.

طلایی تأکید کرد: در این مدل، زعفران با قیمت پایه هر کیلوگرم ۸۲ میلیون تومان خریداری شد اما کشاورزان توانستند محصول خود را حتی تا ۱۱۵ میلیون تومان به فروش برسانند. تمامی پرداخت‌ها به‌صورت مستقیم از طریق بورس و در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد، بدون آن‌که ریالی از بودجه دولت صرف شود.

وی  از برنامه‌ریزی برای ورود محصولات دیگر مانند زرشک، عناب، آلو و رب گوجه‌فرنگی به بورس خبر داد و گفت: محصولاتی که ظرفیت صنعتی و صادراتی دارند، قابلیت ورود به بورس را خواهند داشت. امسال پیشنهاد عرضه گندم دوروم (مصرف صنعتی) در بورس نیز ارائه شده است.

طلایی درباره کشاورزان خُرد نیز افزود: حتی کشاورزانی که یک یا دو کرت زعفران دارند، می‌توانند از طریق تعاونی‌ها محصول خود را عرضه کنند. زیرساخت آن کاملاً فراهم شده است.

مدیرعامل تعاون روستایی در پایان با بیان اینکه عملکردهای موفق این سازمان کمتر دیده می‌شود، گفت: بخش عمده‌ای از اقدامات ما از رسانه‌ای شدن دور مانده، در حالی که مدل عرضه زعفران در بورس، الگویی قابل تعمیم به سایر محصولات است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: توزیع زعفران ، بورس کالا ، قیمت زعفران
خرید تضمینی پیاز و عرضه زعفران در بورس
