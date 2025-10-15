آمریکا با ارائه کمک اطلاعاتی از طرح ناتو برای ایجاد دیوار پهپادی در مرز‌های شرقی اروپا در برابر آنچه تهدیدات روسیه خوانده می‌شود، حمایت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه پولیتیکو گزارش داد که آمریکا با ارائه کمک‌های اطلاعاتی و هماهنگی عملیات جدید ناتو موسوم به  نگهبان شرقی (Eastern Sentinel) ، به متحدان خود کمک خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از دیپلمات‌ها و مقامات ناتو افزود که الکسیوس گرینکیویچ، فرمانده عالی نیرو‌های ائتلاف در اروپا در حال بررسی قوانین مربوط به انعطاف‌پذیری مأموریت‌ها و ملاحظات ملی در چارچوب برنامه نگهبان شرقی است و انتظار می‌رود پیشنهادات خود را در سال ۲۰۲۶ به متحدان ارائه دهد.

این روزنامه احتمال داد که واشنگتن از طریق جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و هماهنگی سازوکار این عملیات، از برنامه نگهبان شرقی حمایت کند.

بحث درباره ساخت دیوار پهپادی در اتحادیه اروپا، در بحبوحه اتهامات بی‌اساس علیه روسیه مبنی بر نقض حریم هوایی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان و استونی، توسط پهپاد‌ها و هواپیما‌های جنگی‌اش، آغاز شد.

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اتهامات وارده به روسیه مبنی بر نقض حریم هوایی برخی کشور‌ها را ادعا‌های پوچ و بی‌اساس توصیف کرد.

ولادیسلاو ماسلنیکوف، رئیس اداره امور اروپا در وزارت خارجه روسیه نیز اشاره کرد که اتحادیه اروپا هنوز به درک روشنی از معیار‌های این دیوار نرسیده است و هدف از دامن زدن به این هراس (هیستری) در مورد ورود پهپاد‌های ناشناس به حریم هوایی اتحادیه، تنها توجیه افزایش هزینه‌های نظامی در غرب است.

منبع: آر تی

برچسب ها: ائتلاف ناتو ، روسیه و اروپا
