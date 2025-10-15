عضو هیات مدیره موسسه جهاد استقلال میزان مصرف سالانه گوشت قرمز کشور را حدود یک میلیون تن و مصرف گوشت سفید را بین دو تا سه میلیون تن برآورد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید فروغانفر در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته اظهار داشت: این موسسه در سال‌های اخیر با تمرکز بر واردات گوشت قرمز گرم و منجمد از کشورهای مختلف به‌ ویژه قاره آفریقا که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، نقش مؤثری در تثبیت و حتی کاهش قیمت گوشت در بازار داخلی ایفا کرده است.

وی با یادآوری اینکه تا پیش از این روند واردات گوشت گرم از کشورهایی مانند استرالیا و منطقه CIS (کشورهای استقلال‌یافته شوروی سابق) انجام می شد، افزود: ورود گوشت کنیا موجب تثبیت قیمت گوشت وارداتی در بازار شد و حتی سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور نیز افزایش یافت.

این عضو هیات مدیره موسسه جهاد استقلال با بیان اینکه واردات گوشت قرمز در سال های گذشته از کشورهایی مانند استرالیا، مغولستان و برزیل نیز انجام شده است، افزود: از کشور مغولستان گوشت منجمد گوسفندی و از کشور برزیل گوشت منجمد گوساله وارد شد.

فروغانفر یادآور شد: در سال های اخیر متناسب با مصوبات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و هیات دولت، بخشی از واردات نهاده های دامی همچون کنجاله سویا، جو و ذرت دامی نیز توسط این موسسه انجام می شود به طوری که در دو سال گذشته در مجموع حدود ۱.۵ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده است.

وی میزان واردات صورت گرفته در سال جاری را حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد کرد و افزود: امسال نیز نزدیک به ۸۰۰ هزار تن نهاده توسط جهاداستقلال یا وارد کشور شده و یا در دستور واردات قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌تواند بازار دام و طیور کشور را متعادل کند، میزان مصرف سالانه گوشت قرمز کشور را حدود یک‌ میلیون تن و مصرف گوشت سفید را بین دو تا سه میلیون تن برآورد کرد.

منبع: ایرنا