باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی لشگری، سخنگوی پرسپولیس در مورد میزبان دربی گفت: ما هنوز برای انتخاب مکان دربی فرصت داریم، چون این بازی در هفته دوازدهم برگزار میشود و تازه قرار است هفته هفتم برگزار شود.
وی ادامه داد: ما میزبان هستیم و باید مکان این مسابقه را مشخص کنیم، اما برای انتخاب فقط نظر ما ملاک نیست. بلکه باید نظر سازمان لیگ و نهادهای مربوطه هم پرسیده شود. از همه مهمتر که باید کادرفنی ما بگوید در کدام ورزشگاه بازی کنیم.
وی افزود: مطمئنا که اولویت ما برگزاری بازی در تهران است، اما باید همه جوانب را در نظر گرفت و در فرصت مناسب با هماهنگی سازمان لیگ مکان دربی مشخص میشود. ما فعلا گزینهای به سازمان لیگ اعلام نکردهایم.
وی در مورد پیشنهاد برگزاری بازی دربی در قطرگفت: اصلا چنین چیزی مطرح نیست.