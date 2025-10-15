باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از رسیدگی پرونده شکایت اولیای دانشآموزی که مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بود خبر داد و گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در دست رسیدگی است و در صورت احراز اتهام، با مرتکبین مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیطهای آموزشی، بر عزم قوه قضاییه برای احقاق حقوق دانشآموز آسیبدیده و خانواده محترم وی تاکید کرد و یادآور شد: در صورت اثبات هرگونه آسیب و جراحت جسمی و روحی به دانشآموز، دادگاه مطابق با مقررات قانونی با عاملان این امر برخورد جدی خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: فرهنگیان عزیز به عنوان الگوهای عملی و پرچمداران تربیت نسل آینده ایران عزیز، نقش به سزایی در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم ایفا میکنند.
به گفته این مسئول قضایی، در هر سیستم و ساختار گستردهای امکان بروز تخلف از سوی افراد وجود دارد، اگرچه این اتفاق در نظام آموزشی ما پذیرفتنی نیست، اما تاکید میشود که هرگونه تخلف قطعا و مطابق با قانون مورد رسیدگی جدی قرار خواهد گرفت.
در روزهای اخیر اخباری درباره ضرب و شتم یک دانشآموز توسط مدیر مدرسه در قزوین منتشر شده بود و و ادره کل آموزش و پرورش استان نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی این ماجرا و ارسال پرونده به هیات تخلفات اداری خبر داد.
منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین