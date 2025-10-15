دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از رسیدگی پرونده شکایت اولیای دانش‌آموزی که مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از رسیدگی پرونده شکایت اولیای دانش‌آموزی که مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بود خبر داد و گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در دست رسیدگی است و در صورت احراز اتهام، با مرتکبین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیط‌های آموزشی، بر عزم قوه قضاییه برای احقاق حقوق دانش‌آموز آسیب‌دیده و خانواده محترم وی تاکید کرد و یادآور شد: در صورت اثبات هرگونه آسیب و جراحت جسمی و روحی به دانش‌آموز، دادگاه مطابق با مقررات قانونی با عاملان این امر برخورد جدی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: فرهنگیان عزیز به عنوان الگو‌های عملی و پرچمداران تربیت نسل آینده ایران عزیز، نقش به سزایی در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم ایفا می‌کنند.

به گفته این مسئول قضایی، در هر سیستم و ساختار گسترده‌ای امکان بروز تخلف از سوی افراد وجود دارد، اگرچه این اتفاق در نظام آموزشی ما پذیرفتنی نیست، اما تاکید می‌شود که هرگونه تخلف قطعا و مطابق با قانون مورد رسیدگی جدی قرار خواهد گرفت.

در روز‌های اخیر اخباری درباره ضرب و شتم یک دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه در قزوین منتشر شده بود و و ادره کل آموزش و پرورش استان نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی این ماجرا و ارسال پرونده به هیات تخلفات اداری خبر داد.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین

برچسب ها: دادستان قزوین ، تنبیه بدنی دانش آموز
خبرهای مرتبط
برگزاری دوره توانمندسازی معلمان مدارس غیر دولتی در استان قزوین
تنبیه بدنی در آموزش و پرورش مطلقا ممنوع است
توضیحات آموزش و پرورش قزوین درباره ماجرای تنبیه بدنی دانش‌آموز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمام روستا‌های استان قزوین درگیر تنش خشکسالی شده‌اند
پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز درحال رسیدگی است
پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز در استان قزوین به هیئت تخلفات ارجاع شد
آخرین اخبار
پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز در استان قزوین به هیئت تخلفات ارجاع شد
تمام روستا‌های استان قزوین درگیر تنش خشکسالی شده‌اند
پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز درحال رسیدگی است