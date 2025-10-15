سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره قاچاق آثار باستانی کشورمان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره قاچاق آثار باستانی کشورمان بیان کرد: کمیته دائمی در این زمینه تشکیل شده و در حال رسیدگی است. یگان حفاظت ما و معاونت میراث فرهنگی، موضوع را پیگیری می‌کنند. تلاش ما این است که به این مسئله دامن زده نشود.

او ادامه داد: در سال گذشته، بیش از ۲ هزار مورد توسط یگان حفاظت ما با همکاری مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گرفت. مراجع قضایی نیز به موقع وارد عمل شدند. این موارد به صورت روزانه در حال پیگیری است. اما سیاست ما دامن زدن به این مسئله نیست.

وی تاکید کرد: برخوردهای متعددی از طریق یگان حفاظت و با همکاری مراجع قضایی صورت گرفته است و موارد بسیاری نیز به قوه قضائیه ارجاع شده است. برخوردهای بسیار جدی و صدور محکومیت‌های فراوانی انجام شده است؛ با این حال، سیاست ما پرداختن رسانه‌ای به این موضوعات نیست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: میراث فرهنگی ، آثار باستانی ، صالحی امیری
خبرهای مرتبط
عارف: دولت چهاردهم از فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران حمایت می‌کند
حمایت از اشتغال با مهارت‌آموزی صنایع‌دستی در البرز
میدری:
اقرار به بی‌عدالتی در دستگاه‌ها زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خاک بر سرتون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۲۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چرا جلوی سرقت رفتنش را نمی کنید که بعد پیگیر قاچاقش باشید
۰
۰
پاسخ دادن
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
آخرین اخبار
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
سعید مظفری درگذشت
فیلمنامه ایرانی «خون بس» برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲