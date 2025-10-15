سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره قاچاق آثار باستانی کشورمان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره قاچاق آثار باستانی کشورمان بیان کرد: کمیته دائمی در این زمینه تشکیل شده و در حال رسیدگی است. یگان حفاظت ما و معاونت میراث فرهنگی، موضوع را پیگیری می‌کنند. تلاش ما این است که به این مسئله دامن زده نشود.

او ادامه داد: در سال گذشته، بیش از ۲ هزار مورد توسط یگان حفاظت ما با همکاری مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گرفت. مراجع قضایی نیز به موقع وارد عمل شدند. این موارد به صورت روزانه در حال پیگیری است. اما سیاست ما دامن زدن به این مسئله نیست.

وی تاکید کرد: برخوردهای متعددی از طریق یگان حفاظت و با همکاری مراجع قضایی صورت گرفته است و موارد بسیاری نیز به قوه قضائیه ارجاع شده است. برخوردهای بسیار جدی و صدور محکومیت‌های فراوانی انجام شده است؛ با این حال، سیاست ما پرداختن رسانه‌ای به این موضوعات نیست.