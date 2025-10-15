شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ۴۰۰ میلیونی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، تأمین مسکن مناسب یکی از چالش‌های بزرگ برای مستأجران به شمار می‌آید. به همین منظور وام ودیعه مسکن به کمک به افرادی آمد که به دنبال خانه‌ای امن و مطمئن برای زندگی هستند.
این وام به مستأجران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های بالای پیش‌پرداخت، خانه‌ای مناسب را اجاره کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام چرا مصوبه وام ۴۰۰ میلیونی ودیعه مسکن اجرا نمی‌شود؟ لطفا گزارشی در این زمینه تهیه کنید.

 

 

