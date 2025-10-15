باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز حریری مقدم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در نشست بررسی مسایل و مشکلات بخش کشاورزی استان قزوین با حضور استاندار با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲ هزار هکتار کشت پاییزه انجام شده است، گفت: تاریخ کاشت برای ما بسیار مهم است، زیرا هر میزان تاخیر در زمان کشت، نیاز به استفاده از ارقام مقاوم‌تر و اصلاح‌شده را افزایش می‌دهد و در شرایط تغییرات اقلیمی، بهره‌وری در انتخاب رقم، اهمیت حیاتی دارد.

وی با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی گفت: معیشت کشاورزان به باغبانی، زراعت و دامداری وابسته است و متاسفانه تمام روستا‌های استان تحت تنش خشکی قرار دارند، با این نکته که بسیاری از روستاییان با مشکل تامین آب برای اراضی خود مواجه‌اند و درخواست اجرای طرح‌های انتقال آب و تامین لوله‌های آبیاری را دارند.

حریری مقدم درباره وضعیت کود‌های شیمیایی توضیح داد: حدود ۹۰ درصد کود‌های فسفاته و پتاسه وارداتی است و تنها کود اوره از طریق پتروشیمی‌های داخلی تامین می‌شود، لذا با توجه به ناترازی گاز در کشور، ممکن است تولید این واحد‌ها با چالش روبه‌رو شده و تامین کود مورد نیاز کشاورزان دچار اختلال شود.

این مسئول، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کشاورزان را مساله سوخت عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۲۳ میلیون لیتر سوخت برای بخش کشاورزی استان تخصیص داده شد، اما این میزان در سال جاری به هفت میلیون لیتر کاهش یافته است که کاهش دو سومی را نشان می‌دهد و می‌تواند مشکلات جدی در فعالیت ماشین‌آلات کشاورزی و تولید ایجاد کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: در کنار انتقال آب، باید سامانه‌های نوین آبیاری نیز راه‌اندازی شود تا از منابع موجود به‌صورت بهینه استفاده کنیم.

حریری مقدم بیان کرد: در حوزه آب و خاک نیازمند اقدامات اساسی و پایدار هستیم و اعتبارات مربوط به استخر‌های معیشتی باید با جدیت پیگیری و منابع مربوط به جبران خسارات خشکسالی به‌طور کامل جذب شود.

وی با اشاره به نقش صنعت طیور در تامین امنیت غذایی گفت: زنجیره‌های تولیدی مانند سفید ماکیان، نوید مرغ و بهپرور از مجموعه‌های مهم جوجه‌ریزی در استان هستند و لازم است برای حفظ پایداری تولید، تقویت و حمایت از آنها در دستور کار کارگروه اقتصادی استان قرار گیرد.

به گفته این مسئول، در حال حاضر سازمان جهاد کشاورزی استان ۴۳۰ نفر کارمند دارد و تا پایان سال، ۳۶ نفر بازنشسته خواهند شد که با توجه به چارت سازمانی ۹۰۳ نفری، با کمبود جدی نیروی انسانی در آینده مواجه خواهیم بود.

منبع: ایرنا