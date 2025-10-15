باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه بلاتکلیفی تحویل بقایای اجساد اسرای اسرائیلی از نوار غزه، بحران جدیدی فوران کرد. ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، امروز چهارشنبه، ادعا کرد که یکی از اجسادی که شامگاه سهشنبه از نوار غزه تحویل گرفته، متعلق به هیچ یک از اسرای آن نیست.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که هویت یکی از چهار جسدی که از حماس تحویل گرفته، با هیچ یک از اسرا تطابق ندارد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که گزارشهای رسانهای به نقل از کانال اخبار ۱۲ حاکی از آن بود که نهادهای مربوطه در تلآویو تحقیقاتی را درباره شک و تردیدهای مربوط به هویت بقایای یکی از اسرای بازگشته از نوار غزه در سهشنبه شب آغاز کردهاند.
این گزارشها افزود که تحقیقات اولیه نشان داد که بقایای جسد چهارم ممکن است متعلق به یکی از اسرای صهیونیستی نباشد. همچنین توضیح داده شد که مقامات برای رفع ابهام در مورد هویت جسد، آزمایشهای لازم را انجام دادهاند.
کانالهای اسرائیلی توضیح داد که کادر پزشکی قانونی رژیم تروریستی بلافاصله پس از رسیدن تابوتها، کار تعیین هویت و بررسی دلایل و شرایط مرگ اسرا را آغاز کردند.
خانوادههای سه اسیر اسرائیلی مرده که اجسادشان در میان چهار جسد بازگردانده شده به رژیم تروریستی اسرائیل در سهشنبه شب بود، هویت آنها را اوریئل باروخ، تومیر نمرودی و ایتان لوی اعلام کردند.
تاکنون اجساد ۸ اسیر مرده به اسرائیل بازگردانده شده است (۴ جسد دوشنبه گذشته و ۴ جسد سهشنبه شب که یکی از آنها توسط ارتش اسرائیل تایید نشد)، در حالی که حماس هنوز بقایای ۲۰ گروگان دیگر را پیدا نکرده و آنان را تحویل نداده است.
