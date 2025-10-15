ارتش اسرائیل ادعا کرد که در میان چهار جسدی که تحویل گرفته شده‌اند، هویت یکی از اجساد با هیچ یک از اسرای اسرائیلی تطابق ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه بلاتکلیفی تحویل بقایای اجساد اسرای اسرائیلی از نوار غزه، بحران جدیدی فوران کرد. ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، امروز چهارشنبه، ادعا کرد که یکی از اجسادی که شامگاه سه‌شنبه از نوار غزه تحویل گرفته، متعلق به هیچ یک از اسرای آن نیست.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که هویت یکی از چهار جسدی که از حماس تحویل گرفته، با هیچ یک از اسرا تطابق ندارد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از کانال اخبار ۱۲  حاکی از آن بود که نهادهای مربوطه در تل‌آویو تحقیقاتی را درباره شک و تردید‌های مربوط به هویت بقایای یکی از اسرای بازگشته از نوار غزه در سه‌شنبه شب آغاز کرده‌اند.

این گزارش‌ها افزود که تحقیقات اولیه نشان داد که بقایای جسد چهارم ممکن است متعلق به یکی از اسرای صهیونیستی نباشد. همچنین توضیح داده شد که مقامات برای رفع ابهام در مورد هویت جسد، آزمایش‌های لازم را انجام داده‌اند.

کانال‌های اسرائیلی توضیح داد که کادر پزشکی قانونی رژیم تروریستی بلافاصله پس از رسیدن تابوت‌ها، کار تعیین هویت و بررسی دلایل و شرایط مرگ اسرا را آغاز کردند.

 خانواده‌های سه اسیر اسرائیلی مرده که اجسادشان در میان چهار جسد بازگردانده شده به رژیم تروریستی اسرائیل در سه‌شنبه شب بود، هویت آنها را اوریئل باروخ، تومیر نمرودی و ایتان لوی اعلام کردند.

تاکنون اجساد ۸ اسیر مرده به اسرائیل بازگردانده شده است (۴ جسد دوشنبه گذشته و ۴ جسد سه‌شنبه شب که یکی از آنها توسط ارتش اسرائیل تایید نشد)، در حالی که حماس هنوز بقایای ۲۰ گروگان دیگر را پیدا نکرده و آنان را تحویل نداده است.

منبع: العربیه

برچسب ها: آتش بس غزه ، اسرای جنگی
خبرهای مرتبط
هشدار نهایی مقاومت فلسطین به مزدوران اسرائیل در غزه
انتقاد حماس از نقض آتش‌بس پس از سه روز
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
آیا سنوار این روزهای غزه را ندیده بود؟
ضرب و شتم مروان برغوثی در زندان‌های اسرائیل
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
هشدار نهایی مقاومت فلسطین به مزدوران اسرائیل در غزه
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
حمله شدید اوباما به ترامپ درپی استقرار گارد ملی برای سرکوب داخلی
الجولانی: سوریه هم با مسکو می‌سازد، هم با واشنگتن
انتقاد حماس از نقض آتش‌بس پس از سه روز
آخرین اخبار
مذاکره مستقیم؛ اسم رمز تسلیم
استقبال پوتین از الجولانی در مسکو
الجولانی خواستار استرداد «بشار اسد» است
اسرائیل حماس را با حمله جدید تهدید کرد
سرنوشت پایگاه‌های روسیه، محور گفتگوی پوتین و الجولانی
اسرائیل هویت یک جسد تحویل شده را تائید نکرد
آمریکا پشتیبان دیوار پهپادی ناتو در برابر روسیه
انتقاد حماس از نقض آتش‌بس پس از سه روز
ضرب و شتم مروان برغوثی در زندان‌های اسرائیل
لغو ویزای ۶ تبعه خارجی در آمریکا به دلیل توئیت درباره چارلی کرک!
۱۵ کشته و ده‌ها زخمی در درگیری‌های مرزی جدید افغانستان و پاکستان
حمله شدید اوباما به ترامپ درپی استقرار گارد ملی برای سرکوب داخلی
الجولانی: سوریه هم با مسکو می‌سازد، هم با واشنگتن
هشدار نهایی مقاومت فلسطین به مزدوران اسرائیل در غزه
آیا سنوار این روزهای غزه را ندیده بود؟
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
حامیان فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در ایتالیا تجمع کردند
اسرائیل فقط به نیمی از تعداد توافق‌شده کامیون‌های امدادرسانی اجازه ورود به غزه را می‌دهد
ترامپ: مرحله دوم آتش‌بس غزه همین الان آغاز می‌شود!
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
افزایش شمار شهدای غزه