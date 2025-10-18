 شینا انصاری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر بارورسازی ابرها در محیط زیست نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - شینا انصاری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر بارورسازی ابرها در محیط زیست بیان کرد: بارورسازی ابرها در حیطه اختیارات سازمان محیط زیست قرار ندارد؛ بنابراین، طبیعتاً از جزئیات آن مطلع نیستیم. با این حال، دیدگاه سازمان محیط زیست این است که اولویت باید بر راهکارهایی نظیر مدیریت مصرف آب، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها، تغییر الگوی کشت، توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و بهره‌گیری از آب‌های غیرمتعارف باشد. این منابع جایگزین در دسترس هستند.

بارورسازی ابرها یک گزینه است که در صورت کارآمدی می‌تواند مدنظر قرار گیرد؛ هرچند این امر در حیطه اختیارات ما قرار ندارد.

وی ادامه داد: اگرچه در این خصوص از ما استعلامی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه بررسی میزان کارآیی این روش در حوزه صلاحیت ما نیست، صرفاً گزارش‌هایی مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن آن در برخی مناطق وجود دارد. قابلیت استفاده از این روش وجود دارد، اما نباید انتظار داشت که کمبودهای شدید آبی کشور را جبران نماید. این تصور که بارورسازی ابرها می‌تواند مشکل حق‌آبه تالاب‌ها را که تأمین آن چالش بزرگی است، به طور کامل مرتفع سازد، صحیح نیست. این معضل باید از طریق راهکارهای علمی و فنی دیگر حل شود؛ از جمله توسعه شبکه‌های تصفیه‌خانه فاضلاب، جلوگیری قاطع از برداشت‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمینی، و تخصیص حق‌آبه مناسب تالاب‌ها. این تدابیر منطقی و فنی، راهکارهای مورد تأکید سازمان هستند و موضوع بارورسازی ابرها خارج از حوزه اختیارات ما باقی می‌ماند.