باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۴۱ هزار و ۵۸۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۵۷۳ واحدی در تراز ۸۶۹ هزار و ۶۴۳ واحدی ایستاد.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه خودرو بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۳۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآورده نفتی و فلزات اساسی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
یاقوت، کارین و اهرم بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، خساپا و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.