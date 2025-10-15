در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۴۱ هزار و ۵۸۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۴۱ هزار و ۵۸۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۵۷۳ واحدی در تراز ۸۶۹ هزار و ۶۴۳ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه خودرو  بیشترین ارزش معامله را با ارزش  ۹۳۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآورده نفتی و فلزات اساسی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

یاقوت، کارین و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، خساپا و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

