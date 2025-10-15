باشگاه خبرنگاران جوان ؛نرگس حیدری - قم سالهاست به نان سنگک معروف است؛ نانی که بویش در کوچه پس کوچههای شهر میپیچد و از بهترین نانهای کشور شناخته میشود. اما امروز این افتخار قدیمی در معرض خاموش شدن تنورهایش قرار گرفته است.
نانوایان سنگکپز قم میگویند با افزایش سرسامآور هزینههای پخت - از گاز و برق گرفته تا آرد و کارگر - دیگر ادامه دادن در این رسته صرفه اقتصادی ندارد.
یارانهای که باید برای حفظ نان سالم و باکیفیت پرداخت شود، ماههاست یا پرداخت نشده یا آنقدر ناچیز است که حتی خرج سنگ تنور را هم نمیدهد!
برخی نانوایان سنگکپز، بهناچار قصد دارند رسته خود را به تافتون یا لواش تغییر دهند.
نانهای صنعتیتر، سریعتر و کمهزینهتر جای نان اصیل سنگک را خواهند گرفت.
و قم، شهری که روزگاری «بهترین سنگک ایران» را داشت، ممکن است تا چند سال آینده حتی نتواند بوی آن را هم بشنود.
درست است که تغییر رسته نانوایی، اقدامی قانونی محسوب میشود ولی باید دانست که حمایت از نان سنگک قم فقط حمایت از یک شغل نیست؛ حفظ بخشی از هویت و سلامت مردم قم است. نان سنگک قم سرمایه فرهنگی و غذایی این شهر است. نگذارید این هویت از بین برود.