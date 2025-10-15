فرمانده انتظامی استان هرمزگان، از شناسایی و دستگیری باند فیشینگ و کلاهبرداری با بیش از ۵۰ شاکی در استان هرمزگان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه چندین شاکی از شهرستان بندرلنگه و ارائه شکایت متمرکز درباره برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی و سوءاستفاده از کارتهای بانکی آنان، پرونده مذکور به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
سردار جاویدان به تشریح یکی از شگردهای بکارگرفتهشده توسط مجرمان اشاره کرد و افزود: یکی از مالباختگان اعلام کرده بود که از طریق یک پیام ارسالی در پیامرسان تلگرام با عنوان طعمهای تحت عنوان " سبد کالا به شما تعلق گرفت " تحریک به ورود به لینک شده و با ورود به لینک جعلی، اطلاعات حیاتی کارت خود را در این سایت جعلی وارد و نتیجه این سهلانگاری، انتقال فوری مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال بود؛ بررسیهای فنی نشان داد مبلغ برداشتشده در یک تراکنش به حساب مقصدی منتقل و بلافاصله از آن برای خرید در یک فروشگاه موبایل در استان بوشهر استفاده شده است.
سردار جاویدان در ادامه بیان داشت: پس از رصد دقیق مسیر تراکنشها و تحلیلهای اطلاعاتی عمیق، یکی از حلقههای اصلی این شبکه شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات منسجم، متهم دستگیر و به پلیس فتا معرفی و در تحقیقات به عمل آمده اذعان کرد که عضوی از یک گروه هکری بوده که تمرکز اصلی فعالیتش بر تصفیه حسابهای حاصل از فیشینگ و نیز فراهم آوردن بسترهای لازم از طریق تهیه کارتهای بانکی برای دور زدن قوانین در عرصه شرطبندیهای سازمانیافته بوده است.
این مقام ارشد انتظامی استان افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهمان علاوه بر برداشت مستقیم از کارتهای بانکی شهروندان در استانهای تهران، کرمانشاه، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و بوشهر، گردش مالی قابلتوجهی در ارتباط با قمار و شرطبندی به میزان تقریبی ۵۰ میلیارد ریال داشتهاند.
فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنانش پرده از کشف یک جرم مرتبط برداشت و اظهار داشت: در لایههای پنهان فعالیت این باند، پروندهای مربوط به کلاهبرداری با ترفند فروش اسناد جعلی کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ نیز توسط کارشناسان فتا کشف شد که مراتب جهت برخورد قانونی به نهادهای آموزشی ذیربط ابلاغ گردید.
این مقام ارشد انتظامی استان اذعان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ شاکی در این پروندهها شناسایی شدهاند که پس از تکمیل تحقیقات، پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال و شناسایی و برخورد با اعضای دیگر این شبکه فیشینگ، پولشویی و قمار، در دستور کار ماموران قرار دارد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از شگردهای متداول کلاهبرداران سایبری، فیشینگ است که شهروندان با رعایت نکات امنیتی ذیل میتوانند از وقوع آن پیشگیری نمایند:
نادیده گرفتن وسوسهها: پیامها و لینکهای ارسالی با ادعاهای اغواکننده (مثل سبد کالا، برنده شدن، نوبت دریافت کمکهزینه، یا شکایت علیه شما ثبت شده، ابلاغیه قضایی) را بدون بررسی نادیده بگیرند.
حفظ اطلاعات بانکی: هرگز اطلاعات کارت بانکی (شماره کارت، رمز دوم، CVV۲، تاریخ انقضا، رمز یکبارمصرف) را در صفحات ناشناس یا لینکهای دریافتی وارد نکنید.
کنترل نشانی وب: نشانی صفحات و دامنهها را بهدقت کنترل کنید؛ آدرسهای مشکوک، غلط نویسی یا دامنههای غیررسمی علامت خطر هستند.
تأیید صحت درخواست پرداخت: اگر پیام یا لینک پرداخت دریافت کردید، ابتدا از طریق کانال رسمی آن کسبوکار یا سازمان تماس بگیرید و صحت درخواست را تأیید نمایید.
استفاده از کانالهای رسمی: از پیامکهای حاوی لینک پرداخت بدون تأیید هویت فرستنده اجتناب کنید و برای انجام تراکنشها صرفاً از اپلیکیشن رسمی بانک خود استفاده نمایید.
مستندسازی و گزارشدهی: در مواجهه با موارد مشکوک، از گرفتن اسکرینشات و مستندسازی تراکنشها غفلت نکنید و در گزارشدادن به پلیس فتا همکاری کنید.
شهروندان باید بدانند: آموزش عمومی درباره شگردهای فیشینگ و اطلاعرسانی سریع به بانک و پلیس، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از تکرار این جرایم دارد؛ شهروندان پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، از هویت فروشنده و اعتبار کانال اثباتشده اطمینان حاصل کنند.
همچنین شهروندان میتوانند در صورت مواجهه با جرائم سایبری، از طریق مراجعه به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir، تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا حضور در دفاتر پلیس فتا در سراسر کشور، از خدمات مشاورهای و پیگیری این پلیس بهرهمند شوند.
منبع :خبر گزاری پلیس