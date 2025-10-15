باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از سطح سبز ۳۰۰ هکتار از اراضی کلزاکاری این شهرستان تاکنون خبر داد و گفت: بالغ بر ۱۵۰۰ هکتار از اراضی بهشهر تاکنون به کشت کلزا اختصاص یافته است.

او افزود: از ابتدای فصل زراعی جدید تاکنون در سطح یک هزار و ۷۰۰ هکتار کلزا بین کشاورزان و این شهرستان قرارداد بسته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه کلزا جایگزین مناسب برای چرخه تناوب زراعی غلات دیم و آبی است، گفت: این اقدام در افزایش ماده آلی خاک و کنترل علف‌های هرز مؤثر است.

او با بیان اینکه این دانه روغنی مصرف خوراکی و دارویی دارد، افزود: کنجاله این گیاهان نیز غذای مناسب دام، طیور و آبزیان است.