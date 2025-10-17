احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره وضعیت شلوغی بیمارستان های تامین اجتماعی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت شلوغی بیمارستان های تامین اجتماعی بیان کرد:بیمارستان فیاض‌بخش با ۵۵۰ تخت خواب اخیراً افتتاح شده است. مشاوره‌های الکترونیک نیز در حال راه‌اندازی است تا بتواند بار  مراجعات غیرضروری را کاهش دهد.

وی ادامه داد: طرح دیگر ما نیز این است که در شهرهایی که بیمارستان تأمین اجتماعی وجود ندارد، فرانشیز [خدمات] بیمارستان‌های دولتی را برای بیماران کاهش دهیم.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، دولت چهاردهم
