احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره وضعیت شلوغی بیمارستان های تامین اجتماعی نکاتی را بیان کرد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت شلوغی بیمارستان های تامین اجتماعی بیان کرد:بیمارستان فیاضبخش با ۵۵۰ تخت خواب اخیراً افتتاح شده است. مشاورههای الکترونیک نیز در حال راهاندازی است تا بتواند بار مراجعات غیرضروری را کاهش دهد.
وی ادامه داد: طرح دیگر ما نیز این است که در شهرهایی که بیمارستان تأمین اجتماعی وجود ندارد، فرانشیز [خدمات] بیمارستانهای دولتی را برای بیماران کاهش دهیم.