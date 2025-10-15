۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد صادق عظیمی فر در نشست کمیسیون‌انرژی استان و آیین امضای قرارداد خط لوله انتقال فرآورده‌های های نفتی پارس که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرزی مجلس در استانداری فارس برگزار شد، افزود: فاز قدیمی پارس مورد بازدید قرار گرفت و گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در تمام زمینه‌های پالایش ارائه شد.

عظیمی فر یادآور شد: امسال وضعیت مطلوبی در بخش انتقال فرآورده‌ها داشته‌ایم و شاخص‌های کلیدی صنعت پالایش و زنجیره پایین‌دست بهبود یافته است. مجموع ذخایر نفت و گاز نیروگاه‌های استان فارس اکنون به ۸۶ میلیون لیتر رسیده که نسبت به سال گذشته ۸۷ درصد افزایش داشته است و این سطح ذخیره‌سازی پشتوانه بزرگی برای تأمین پایدار سوخت کشور و استان محسوب می‌شود.

او ادامه داد: در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط لوله فرآورده‌های نفتی توسعه یافته و حدود ۸۰۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است. این خطوط شامل انشعابات برای پالایشگاه بندرعباس و دیگر پالایشگاه‌هاست. امروز نیز پروژه خط لوله مهرآران به شیراز و خط پارس افتتاح خواهد شد.

عظیمی فر درباره جزئیات خط لوله نفتی پارس گفت: این خط لوله طول تقریبی ۴۰۰ کیلومتر، قطر ۱۴ اینچ و ظرفیت انتقال ۷۳ هزار بشکه در روز دارد.

معاون وزیر نفت گفت: سرمایه‌گذاری این پروژه ۱۵۰ میلیون یورو است و توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با برنامه زمان‌بندی ۳۶ ماهه اجرا خواهد شد. این پروژه علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل و هدررفت فرآورده‌ها، از وقوع حوادث جاده‌ای جلوگیری کرده و امنیت انرژی استان فارس را افزایش می‌دهد.

او ادامه داد: همزمان با احداث خط لوله، انبار نفت با ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فصل‌های آینده راه‌اندازی خواهد شد. این اقدامات با رویکرد بهره‌گیری از توان جوانان، هم‌افزایی میان کارفرما و پیمانکاران و مدیریت بهینه منابع در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز در این‌جلسه با قدردانی از فعالان حوزه انرژی استان، از بازدید کمیسیون انرژی از شرکت‌های فعال در بخش دولتی و خصوصی استان فارس خبر داد.

ابراهیم حسینی، اظهار داشت: هدف از این بازدید بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات حوزه انرژی استان و پیگیری آنها در سطح ملی است. طی این بازدید، اعضای کمیسیون انرژی مجلس و نمایندگانی از وزارت نیرو و وزارت نفت از نزدیک با مدیران و فعالان بخش انرژی استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند تا مشکلات مطرح شده شناسایی و راهکار‌های عملی برای رفع آنها بررسی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس همچنین به موضوع خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از مهرآران/ فسا / شیراز اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد از فرآورده‌های نفتی استان هنوز از طریق تانکر و جاده جابجا می‌شود که هزینه‌ها و خطرات زیادی به همراه دارد.

او افزود: پیگیری توسعه و بهینه‌سازی این خط لوله با همکاری وزارت نفت و شرکت‌های مرتبط در دستور کار کمیسیون قرار دارد و تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه در آینده نزدیک منعقد خواهد شد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از اهمیت پروژه‌های ملی در راستای توسعه پایدار استان خبر داد و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای تسریع در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

حسنعلی محمدی، در جریان بازدید و نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس و معاونان وزارت نفت، اجرای پروژه خط لوله پارس با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی و ظرفیت انتقال ۷۳ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز را فرصت مهمی برای تأمین سوخت پایدار و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عنوان کرد.

نماینده فسا در مجلس افزود: این پروژه می‌تواند از پیمایش بیش از ۱۲۰ میلیون کیلومتر در جاده‌ها جلوگیری کرده، ۲۰۰ حادثه تانکری را کاهش دهد و از هدررفت ۱.۶ میلیون متر مکعب فرآورده نفتی جلوگیری کند.

او به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: با حمایت استاندار و همکاری مدیران کل و شرکت‌های مرتبط، ۴ هزار هکتار زمین به طرح‌های خورشیدی اختصاص یافته است که ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق در آینده ایجاد خواهد کرد.

محمدی تأکید کرد: این اقدامات همسو با رهنمود‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های توسعه‌ای کشور، فرصت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استان را افزایش می‌دهد.

او با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و پتروشیمی استان فارس، از اجرای مطالعات اکتشافی و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع غنی خبر داد و گفت: با مدیریت مناسب و همکاری دستگاه‌ها، مسیر توسعه صنعتی استان فراهم شده و پروژه‌ها با سرعت و کیفیت به بهره‌برداری خواهند رسید.

محمدی در پایان از مسئولان خواست تا پروژه‌های مهم و نیمه‌تمام استان، از جمله در حوزه پتروشیمی و انرژی، با تسریع در تأمین مالی و حمایت‌های قانونی تعیین تکلیف شوند تا مردم استان فارس از منافع این توسعه راهبردی بهره‌مند شوند.