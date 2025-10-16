رئیس سازمان بنیاد شهید با اشاره به مشکلات خانواده هایی که منازل شان در دفاع مقدس دوازده روزه آسیب دیده است نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو؛ سعید اوحدی رئیس سازمان بنیاد شهید در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکلات خانواده هایی که منازل شان در دفاع مقدس دوازده روزه آسیب دیده است، بیان کرد: تمامی این موارد با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهرداری تهران رسیدگی شده است. خانه‌هایی که در تهران تخریب شده بودند، با هماهنگی شهرداری تهران در اولویت قرار گرفتند و مشکلشان برطرف شده است. ما پیگیر این موضوع بوده‌ایم.

چنانچه مواردی مبنی بر نقض این روند یا عدم رسیدگی در اختیار دارید، لطفاً به ما اطلاع دهید.



وی تاکید کرد: تمامی خانه‌های تخریب‌شده توسط بنیاد شهید و شهرداری تعیین تکلیف شده‌اند و قطعاً یک مورد اسکان موقت برایشان فراهم شده است. احداث مسکن نیز در دستور کار قرار دارد. اگر مواردی وجود دارد، بفرمایید تا پیگیری لازم صورت گیرد.





