وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت تمام قد در حال پیگیری برای تحقق وعده‌های نهضت ملی مسکن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هیئت دولت اظهار داشت: کریدور کرمانشاهی قرار است تکمیل شود و منابع لازم برای این پروژه در دسترس است. ما به جلوتر خواهیم رفت. اگر شما هم پیگیری کرده باشید، تقریباً سه هفته پیش آغاز ریل‌گذاری از اسلام‌آباد داشتیم و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که به مرز خسروی برسیم و از آنجا به خانقین در کشور عراق برویم. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این هدف به حداکثر ممکن برسد. بنا به تامین منابع، حتماً اقدام خواهیم کرد تا پروژه به بهترین نحو پیش برود.

وی در خصوص خط کشی جاده ها اظهار داشت:گستردگی جاده‌های ما در این سرزمین بسیار زیاد است  و حتماً داره انجام می شود و این موضوع در حال پیگیری‌ است  ولی به هر حال این گستردگی و رفت و آمد است.

صادق افزود: دولت در حال تکمیل پروژه‌های قبلی است دولت تمام قد تلاش خود را می‌کند تا وعده‌های مسکنی خود را محقق کند؛ اما مشکلاتی هم وجود دارد؛ در همین جلسه امروز هیات دولت موضوع مسکن مطرح شد.

وی درباره روند واگذاری واحدهای مسکونی و برنامه دولت در حوزه نهضت ملی مسکن و مسکن اجتماعی با اشاره به افتتاح‌های اخیر این طرح‌ها که با حضور رئیس‌جمهور انجام شده است، اظهار کرد:هم واگذاری زمین‌های مربوط به جوانی جمعیت و هم تکمیل پروژه‌های قبلی در حال انجام است، اما مشکلاتی نیز وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز در جلسه هیأت دولت موضوع مسکن و مشکلات پرداخت وام توسط بانک‌ها مطرح شد. با وجود بخشنامه‌های متعدد، برخی مسائل بانکی هنوز پابرجاست که باید پیگیری شود.

وی افزود: قرار است هفته آینده گزارشی ویژه در دولت ارائه شود تا مشکلات مربوط به حوزه بانکی و آماده‌سازی زمین رفع شود.

صادق در خصوص جلسه سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان درباره افزایش ترانزیت اشاره کرد و گفت: جلسه بسیار خوبی برگزار شد که در آن تمام مودهای حمل و نقل شامل دریایی، زمینی و ریلی مورد بحث قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف افزایش ترانزیت به ۱۵ میلیون تن در افق مشخصی است، خاطرنشان کرد: این برنامه پیش از این بین آذربایجان و روسیه وجود داشت اما به صورت سه‌جانبه اجرا نمی‌شد. اکنون با تسریع اقدامات اجرایی در یک سال گذشته، این هدف دنبال می‌شود.

وی همچنین به مشکلات گمرکی اشاره کرد و افزود: فرایندهای گمرکی و نرم‌افزاری فعلی باعث مشکلاتی برای کامیونداران شده است که قرار شد ظرف یک ماه آینده پیش‌نویس مشترکی میان سه کشور تهیه شود.

 وزیر راه و شهرسازی درباره همکاری در حوزه انرژی و کوریدورهای برق و گاز توضیح داد: کمیسیون مشترک با روسیه در حوزه گاز فعال است و در خصوص برق نیز تفاهم اولیه به دست آمده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
اولویت اصلی تو ساخت مسکن فاضلابه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
لابد چون زمین و سیمان و آجر و ارماتور وارداتیه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ممنون خانم وزیر جاده ها رو خوب آسفالت می کنید خداوند به شما خیر دهد به هفت تا وزیر مرد می ارزید.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دولت کاری کرد که با رکود مسکن تمام سازندها دلال طلا وسکه ودلار شدن
وتا سال آینده چنان کمبودی درحوزه مسکن بوجود می آیید که شاید بیش از ۳۰۰ درصد رشد در این حوضه اتفاق بیفتد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تمام قد فقط وعده میدهید
۰
۱
پاسخ دادن
France
منصور
۲۰:۰۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
شما که وزیر راه شهر سازی هستی
اگه گفتی اتوبوس واحد تندتر میره یا هواپیما / میدونم با پارتی بازی به وزارت نرسیدی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چرا وزیر راه و شهرسازی شهید ریسی نمیارند واقعا داشت کار میکرد اگه اون بود الان هم خانه دار میشند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
واقعا دولت اصلاح طلبها ثابت کردن چقدر به فکر مردم ایران هستن و جز تورم و گرانی چیزی عایق مردم نشد فقط یک چیز خوب بلدن عشق مذاکره عشق غرب عشق امریکا عشق اروپا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
غیر از مسکن های شهید رئیسی چند تا مسکن ساختین؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دولت لطف کند روند افزایش غیر منطقی مصالح ساختمانی را کنترل کند ساخت مسکن پیشکش. سیمان شده ۱۴۰ هزار تومان میلگرد شده ۴۱ تا ۴۵ هزار تومان و ..... واقعا این دولت گند زد به همه چیز گوشت برنج مرغ خودرو و .....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
فعلا توی کف وعده سالی یک میلیون واحد مسکن دولت قبل هستیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بی وجدان چرا دروغ میگید آسان ترین طرحهای قابل اجرا را می آید به پایان برسانید امثال مسکن ملی کرمان که مسکن‌های بلدالامین ۱۵۰۰ واحدی را به کل رد کردید و سرمایه ملت که از سال ۱۳۹۸به کل با تورم نابود شده و خودتان سر پروژه آمدید بعنوان وزیر مسکن چند وقت پیش و فرار کردید چون جوابی در این شهر ندارید وپروژه هم سنگین تر شده با تورم چرا حرام خواری می‌کنید این پست شما حق الناس که امیدوارم دامن گیرتان شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
قرار بود ظرف ۴سال ۴میلیون واحد مسکن ساخته و تحویل شود!
چهار سال تموم شد!!!
چقدر تحویل داده شد؟!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
من چهار تا بچه دارم وفزرند چهارم وارد پیش دبستانی شده خبری از نهضت ملی مسکن نیست که نیست....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۱۵:۴۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بله بله
میشه بگید قد دولت چنده؟
۱
۱۴
پاسخ دادن
