باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هیئت دولت اظهار داشت: کریدور کرمانشاهی قرار است تکمیل شود و منابع لازم برای این پروژه در دسترس است. ما به جلوتر خواهیم رفت. اگر شما هم پیگیری کرده باشید، تقریباً سه هفته پیش آغاز ریل‌گذاری از اسلام‌آباد داشتیم و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که به مرز خسروی برسیم و از آنجا به خانقین در کشور عراق برویم. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این هدف به حداکثر ممکن برسد. بنا به تامین منابع، حتماً اقدام خواهیم کرد تا پروژه به بهترین نحو پیش برود.

وی در خصوص خط کشی جاده ها اظهار داشت:گستردگی جاده‌های ما در این سرزمین بسیار زیاد است و حتماً داره انجام می شود و این موضوع در حال پیگیری‌ است ولی به هر حال این گستردگی و رفت و آمد است.

صادق افزود: دولت در حال تکمیل پروژه‌های قبلی است دولت تمام قد تلاش خود را می‌کند تا وعده‌های مسکنی خود را محقق کند؛ اما مشکلاتی هم وجود دارد؛ در همین جلسه امروز هیات دولت موضوع مسکن مطرح شد.

وی درباره روند واگذاری واحدهای مسکونی و برنامه دولت در حوزه نهضت ملی مسکن و مسکن اجتماعی با اشاره به افتتاح‌های اخیر این طرح‌ها که با حضور رئیس‌جمهور انجام شده است، اظهار کرد:هم واگذاری زمین‌های مربوط به جوانی جمعیت و هم تکمیل پروژه‌های قبلی در حال انجام است، اما مشکلاتی نیز وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز در جلسه هیأت دولت موضوع مسکن و مشکلات پرداخت وام توسط بانک‌ها مطرح شد. با وجود بخشنامه‌های متعدد، برخی مسائل بانکی هنوز پابرجاست که باید پیگیری شود.

وی افزود: قرار است هفته آینده گزارشی ویژه در دولت ارائه شود تا مشکلات مربوط به حوزه بانکی و آماده‌سازی زمین رفع شود.

صادق در خصوص جلسه سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان درباره افزایش ترانزیت اشاره کرد و گفت: جلسه بسیار خوبی برگزار شد که در آن تمام مودهای حمل و نقل شامل دریایی، زمینی و ریلی مورد بحث قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف افزایش ترانزیت به ۱۵ میلیون تن در افق مشخصی است، خاطرنشان کرد: این برنامه پیش از این بین آذربایجان و روسیه وجود داشت اما به صورت سه‌جانبه اجرا نمی‌شد. اکنون با تسریع اقدامات اجرایی در یک سال گذشته، این هدف دنبال می‌شود.

وی همچنین به مشکلات گمرکی اشاره کرد و افزود: فرایندهای گمرکی و نرم‌افزاری فعلی باعث مشکلاتی برای کامیونداران شده است که قرار شد ظرف یک ماه آینده پیش‌نویس مشترکی میان سه کشور تهیه شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره همکاری در حوزه انرژی و کوریدورهای برق و گاز توضیح داد: کمیسیون مشترک با روسیه در حوزه گاز فعال است و در خصوص برق نیز تفاهم اولیه به دست آمده است.